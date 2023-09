Vídeo de dentro do carro mostra atropelamento de Kayky Brito

As imagens foram gravadas pela câmera do motorista Diones da Silva,

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o interior do carro no momento do atropelamento do ator Kayky Brito que aconteceu no início de setembro.

A imagem foi gravada por uma câmera virada para dentro do veículo dirigido pelo motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva.

Não é possível ver o ator no vídeo, que apenas revela a reação de Diones e da passageira, Maria Estela Lima. Ao perceber que alguém aparece correndo na frente do carro, a Maria Estela reage: “Meu Deus”, e chega a ser interrompida pelo som do impacto antes de completar a frase.

Relembre o caso

O ator estava no quiosque na Barra da Tijuca, com o amigo o também ator e apresentador Bruno De Luca e quando foi buscar algo em seu carro, que estava estacionado do outro lado da avenida.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram que Kayky sai correndo do carro para tentar atravessar de volta para o quiosque, quando é atropelado por um Fiat Argo, conduzido por Diones que estava em corrida por aplicativo com uma passageira e uma criança. O motorista prestou socorro chamando os bombeiros.

O perfil de Diones no Instagram alcançou 137 mil seguidores nas últimas 24 horas, para quem tinha o perfil fechado é um salto muito grande por toda a repercussão do acidente. Famosos como a ex-fazenda Deolane Bezzera e a ex-BB Laís Caldas ambas advogadas relataram apoio e ajuda ao motorista no que fosse necessário. Deolane pagou um ano do seguro do carro além de ajudar na manutenção do veículo.

MOMENTO DO ATROPELAMENTO

O momento em que Kayky Brito foi atropelado

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO

Diones Coelho da Silva, que dirigia o carro que atropelou o ator, celebrou nesta quarta-feira (27) o arquivamento do caso do acidente. As investigações comprovaram que Diones dirigia a uma média de 48 km/h no momento da batida. A velocidade máxima permitida no local é de 70 km/h.

