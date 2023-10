Lula pede a presidente de Israel corredor humanitário em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou, nesta quinta-feira (12), para o presidente de Israel, Isaac Herzog. Em registro compartilhado nas redes sociais, o petista disse ter agradecido a colaboração do governo israelense com a operação de repatriação dos brasileiros.

“Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da Faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança”, reforçou Lula. Este é o primeiro registro do presidente compartilhado depois das cirurgias feitas em 29 de setembro.

O chefe do Executivo reafirmou a disposição do governo brasileiro em participar de negociações de paz entre Israel e o Hamas. Até o momento, 2,6 mil pessoas já morreram no conflito, enquanto o número de feridos passa de 10 mil.

“Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais”, escreveu o presidente.

Brasileiros repatriados

Até o momento, 494 brasileiros foram retirados de Israel pela Operação Voltando em Paz, conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB). Dois voos já pousaram no Brasil.

O primeiro avião, um KC-30, com 211 brasileiros, chegou à Base Aérea de Brasília na madrugada de quarta-feira (11). A segunda aeronave – da mesma configuração – chegou nesta quinta (12) ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 214 passageiros.

O terceiro avião, um KC-390 Millennium, está a caminho do Brasil com 69 brasileiros. A previsão é de chegada na sexta (13), no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Esse grupo, de acordo com o governo brasileiro, inclui duas gestantes.

“Do total de 69 embarcados, 29 têm como destino a cidade de São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia (MG) e um para Cuiabá”, informou o Palácio do Planalto.

Avião presidencial tenta chegar a Gaza

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que decolou na tarde desta quinta-feira (12) fará uma parada em Roma, na Itália, onde aguardará a autorização para ir ao Egito resgatar um grupo de brasileiros presos na Faixa de Gaza. Essa é a primeira aeronave brasileira – cedida pela Presidência da República – que partiu rumo ao Cairo e não a Tel Aviv, em Israel, desde o início do conflito com o Hamas.

O avião é um modelo VC-2 (Embraer 190) usado pela Presidência da República e tem capacidade para 40 pessoas. A aeronave tem chegada prevista em Roma às 6h desta sexta (13) após parada técnica para abastecimento em Cabo Verde, na África.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Câmara aprova projeto sobre prevenção de desastres

Deputado João Luiz destaca trabalhos na Aleam que muda o cotidiano das crianças no AM

Deputado denuncia Amazonas Energia pela falta de fornecimento do serviço em bairros de Manaus