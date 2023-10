Deputado denuncia Amazonas Energia pela falta de fornecimento do serviço em bairros de Manaus

Manaus (AM) – O deputado Mário César Filho, na condição de Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, nesta semana, apresentou uma denúncia contra a empresa Amazonas Energia. A denúncia refere-se à falta de fornecimento de serviço nos bairros Japiim, Educandos, Alvorada, Cidade Nova e Tarumã, ocorrida na noite de terça-feira (10).

O deputado ressaltou que a empresa não tem respeitado os consumidores amazonenses, e que tem recebido diversas denúncias desde que assumiu a presidência da Comissão. Entre as reclamações estão: cobranças abusivas, desligamentos repentinos e irregulares, além da insistência da empresa em instalar medidores aéreos no Amazonas.

No ofício formalizado, o parlamentar destacou que moradores dos bairros mencionados relataram prejuízos materiais devido à falta de energia e à má qualidade do serviço. O deputado solicitou que a empresa seja autuada pelos fatos apresentados e que sejam tomadas as providências necessárias para reparar o dano causado.

A denúncia do deputado foi encaminhada ao Procon Amazonas, e reforça a importância de garantir um serviço de energia elétrica confiável e de qualidade para os consumidores de Manaus, além de buscar soluções para os problemas enfrentados pelos moradores afetados pela falta de fornecimento do serviço.

Notificação Empresa Vivo

O deputado foi informado sobre problemas recorrentes relacionados à ausência de sinal de telefonia e internet da operadora Vivo na capital amazonense, na terça-feira (10). A situação tem sido constatada pela comissão em vários municípios do Amazonas.

Diante dessas denúncias, o político solicitou explicações sobre os fatos e exigiu que sejam tomadas as medidas necessárias para melhorar os serviços oferecidos aos consumidores.

“A comissão está empenhada em investigar a frequência e a gravidade dessas ocorrências, visando garantir que as operadoras cumpram com suas obrigações de fornecer serviços de qualidade aos cidadãos do Amazonas”, destacou.

