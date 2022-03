Nesta manhã, no Rio de Janeiro, um torcedor vascaíno registrou um ‘B.O Preventivo’ para eventuais erros de arbitragem a favor do Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) – É dia de ‘Clássico dos Milhões’. Mais tarde, no Maracanã, Vasco e Flamengo se enfrentam em jogo válido pela primeira partida das semifinais do Carioca de 2022. E a rivalidade sempre rende fatos curiosos. Nesta manhã, no Rio de Janeiro, um torcedor vascaíno registrou um ‘B.O Preventivo’ para eventuais erros de arbitragem a favor do Flamengo.

Mais de 30 mil ingressos foram vendidos e o estádio deve estar lotado. A arbitragem do jogo será de Felipe da Silva Gonçalves Paludo, sorteado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

“Amigo, estou saindo da delegacia de polícia onde registrei um BO preventivo sobre o jogo Flamengo x Vasco. Para o Vasco não ser roubado mais. Não aguentamos ser roubados mais. Hoje se roubar, vai ter cadeia”, diz o torcedor, não identificado.

Polêmica no último encontro

No último clássico, em rodada válida pela Taça Guanabara, o último lance da partida foi polêmico. Após escanteio cobrado na área, os jogadores do Vasco pediram pênalti por toque da bola no braço do volante do Flamengo, João Gomes. O juiz nada marcou e encerrou o jogo sem pedir auxílio do VAR. Imagens revelaram que a bola na verdade se chocou com o rosto de Gomes.

Veja o vídeo:

pic.twitter.com/7lhENYiZ3x — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 16, 2022

