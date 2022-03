Flamengo vence Vasco por 2 a 1 pelo Cariocão

Os gols do Mengão foram marcados por Filipe Luís, ainda no primeiro tempo, e Arrascaeta

Em mais um clássico do Cariocão, o Flamengo venceu o rival Vasco da Gama por 2 a 1 na tarde deste domingo (6), no Estádio Nilton Santos. Em jogo válido pela décima rodada, os gols do Mengão foram marcados por Filipe Luís, ainda no primeiro tempo, e Arrascaeta, na segunda etapa. Gabriel Pec diminuiu o placar para o Vascão.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 23 pontos e não pode mais ser ultrapassado na segunda posição. O Vasco está em terceiro lugar com 19 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Todos os quatro grandes do Rio já estão classificados para as semifinais.

Próximos jogos

No próximo final de semana, os clubes vão jogar a última rodada do Carioca, antes das semifinais. O Flamengo vai entrar em campo contra o Bangu, ainda sem data e horário definidos, e a partida será disputada no Estádio Moça Bonita.

Já o Vasco da Gama vai fazer sua última partida em casa. Contra o Resende, a partida será disputada em São Januário. A FERJ também não divulgou a data e horário para este duelo.

*Com informações do R7