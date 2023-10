Preta Gil revela detalhes da traição do ex-marido: ‘Eu era cega’

A cantora revelou detalhes da traição do ex com sua estilista.

Durante a participação no programa De Frente com a Blogueirinha,a cantora Preta Gil revelou que foi traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, por 7 meses, inclusive após descobrir o diagnóstico de câncer no intestino a artista fez duras críticas ao ex e sua amante durante a entrevista.

“Logo que acontece, você fica se questionando ‘meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?’. Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação… Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega”, afirmou Preta.

A cantora revelou que achava que o casamento estava passando por uma crise por conta da pressão pela doença que estava enfrentando e que incentivava o marido a sair com os amigos.

“Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado, e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se a gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei”.

Preta se viu abandonada por Godoy durante o início do tratamento contra o câncer, seus amigos fizeram uma rede de apoio blindar a cantora durante esse momento delicado onde os procedimentos de quimioterapia a deixavam vulnerável.

“Não cuidou. Faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres do Brasil hoje em dia. Hoje em dia, não, desde sempre”. A artista confirmou o divórcio e a mudança em seus documentos afirmando que não conversa com o ex e não quer nenhum tipo de contato com ele.

Relembre o caso

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados por 8 anos, no início do ano a cantora divulgou que estava se separando do personal trainer enquanto enfrentava o tratamento contra um câncer. Flagras de Godoy com a stylist Ingrid Lima, que trabalhava com Preta foram divulgados pela imprensa dando conta do relacionamento extraconjugal do personal com a estilista.

