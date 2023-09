Mãe de Lexa sai em defesa da filha após ex-sogra acusar artista de traição

Darlin Ferrattry, de 44 anos, saiu em defesa da filha Lexa, de 28, após a mãe de MC Guimê, Mariah Cristina, afirmar que ela estava traindo o funkeiro há dois anos.

Em contato com um colunista da Splash, a rainha de bateria da Império Serrano questionou a ex-sogra de Lexa por qual motivo está atacando a cantora e a orientou a cuidar do funkeiro após o fim do casamento de ambos.

Essa senhora deveria parar de atacar a minha filha. Já não basta tudo o que a Lexa já passou? Ela deveria era ir cuidar do filho dela, assim como eu estou cuidando da minha filha. Uma pena tantas difamações. Darlin Ferrattry

A mãe de Lexa ainda reforçou que a filha está focada em seguir sua vida sem olhar para o passado.

“Nós só queremos seguir a vida em paz. Lexa está tão feliz e vibrante com a nova vida dela. O dever dessa senhora era cuidar do próprio filho”, completou.

A manifestação de Darlin ocorre como resposta a uma suposta mensagem que Mariah Cristina, a mãe de MC Guimê, teria enviado ao jornalista Léo Dias. No Fofocalizando (SBT), ele leu um texto em que Mariah acusa Lexa de ter traído Guimê por dois anos.

A separação

Lexa e Guimê anunciaram o fim do casamento na última quinta-feira (21). Em nota, a cantora afirmou que ela e o ex “tentaram, mas decidiram seguir caminhos diferentes”.

Guimê também se manifestou falando que não tem a intenção de falar sobre a separação. “Só peço respeitosamente que parem com especulações”, disse ele.

Lexa e Guimê se conheceram em 2015 durante o programa “Encontro” (Globo) e se casaram três anos depois. Em 2022, eles chegaram a anunciar o fim da relação, mas voltaram poucos dias antes do funkeiro ser anunciado no BBB 23 (Globo).

Guimê acabou expulso do reality show da Globo em virtude de importunação sexual contra a participante convidada Dania Méndez. O episódio causou um afastamento temporário do casal, que reatou dois meses após o fim do programa.

*Com informações do UOL

