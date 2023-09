Preta Gil recebe alta após 28 dias internada: “Venci mais essa batalha”

Após 28 dias internada, Preta Gil recebeu alta do hospital na manhã deste domingo (10). A famosa cantora estava hospitalizada por conta de uma cirurgia para retirada de um tumor.

“A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, que sá do mundo, na minha opinião”,

anunciou Preta.