CPMI do 8 de janeiro aprova relatório com indiciamento de Bolsonaro e mais 60 pessoas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro no Congresso Nacional aprovou, nesta quarta-feira (18), o parecer escrito pela relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Foram 20 votos favoráveis e 11 contrários.

O texto pediu o indiciamento de 61 pessoas, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cinco ex-ministros e ex-comandantes das Forças Armadas, sendo eles Almir Garnier, da Marinha, e Marco Antônio Freire Gomes, do Exército. Também estão na lista policiais militares do Distrito Federal, incluindo o ex-comandante da corporação Fábio Augusto Vieira.

Agora, o relatório da CPMI será enviado para instâncias de investigação, como o Ministério Público Federal (MPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Os crimes imputados a Bolsonaro foram associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que podem somar até 29 anos de prisão.

O relatório de Eliziane aponta Bolsonaro como o maior culpado pelos atos golpistas de janeiro, fazendo a construção de uma narrativa que remonta a postura dele à frente da Presidência, com críticas aos outros poderes, em especial ao Supremo Tribunal Federal (STF), e ressalta que a violência do 8 de Janeiro foi precedida por uma “violência simbólica”.

“Normalizada no primeiro escalão da República, a virulência verbal se disseminou entre o cordão de apoiadores do ex-presidente, que a utilizou como instrumento para calar as críticas e desqualificar os críticos, em uma escalada de agressividade e intolerância que culminaria com a tentativa de supressão material da própria oportunidade de diálogo, por meio do ataque às instituições democráticas”, escreveu a senadora.

Confira a lista dos indiciados no relatório de Eliziane:

Jair Messias Bolsonaro — ex-presidente da República Walter Souza Braga Netto — general ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e candidato a vice na chapa de Bolsonaro Augusto Heleno Ribeiro Pereira — general ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Luiz Eduardo Ramos — general ex-ministro da Casa Civil Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira – general ex-ministro da Defesa Almir Garnier Santos — almirante ex-comandante da Marinha Marco Antônio Freire Gomes — general ex-comandante do Exército Mauro César Barbosa Cid — tenente-coronel ex-chefe da Ajudância de Ordens e braço-direito de Bolsonaro Luís Marcos dos Reis — ex-ajudante de Ordens de Bolsonaro Ailton Gonçalves Moraes Barros — major do Exército Antônio Franco Filho — coronel ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde Jean Lawand Júnior — coronel do Exército Anderson Gustavo Torres — ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do DF Marília Ferreira de Alencar — diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão Torres Silvinei Vasques — ex-diretor-geral da Polícia-Rodoviária Federal (PRF) Carlos José Russo Assumpção Penteado — general do Exército, então secretário-executivo do GSI; Carlos Feitosa Rodrigues — general de Exército, então chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI; Wanderli Baptista da Silva Junior — coronel do Exército, então diretor-adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI; André Luiz Furtado Garcia — coronel do Exército, então coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI; Alex Marcos Barbosa Santos — tenente-coronel do Exército, então coordenador-adjunto da Coordenação Geral de Segurança de Instalações; José Eduardo Natale de Paula Pereira, major do Exército, então integrante da Coordenaria de Segurança de Instalações do GSI; Laércio da Costa Júnior, sargento do Exército, então encarregado de segurança de instalações do GSI; Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército, então coordenador-geral de Análise de Risco do GSI; Jader Silva Santos, tenente-coronel da PM-DF, então subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI. Fábio Augusto Vieira — ex-comandante-geral da PM-DF Klepter Rosa Gonçalves — ex-subcomandante da PM-DF Jorge Eduardo Barreto Naime — ex-comandante do Departamento de Operações (DOp) da PM-DF Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra — então comandante em exercício do DOp Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues — comandante do 1º CPR da PM-DF Flávio Silvestre de Alencar — comandante em exercício do 6º Batalhão da PM-DF Rafael Pereira Martins — chefe de um dos destacamentos do BPChoque da PM no dia 8 de janeiro Filipe Garcia Martins Pereira — assessor-especial para Assuntos Internacionais da Presidência da

República na gestão Bolsonaro; Tércio Arnaud Tomaz — assessor especial de Bolsonaro, apontado como integrante de um “núcleo formador” de desinformação; Fernando Nascimento Pessoa — ex-assessor de Flávio Bolsonaro, apontado como integrante de um “núcleo formador” de desinformação; José Matheus Sales Gomes — assessor especial de Bolsonaro apontado como integrante de um “núcleo formador” de desinformação; Alexandre Carlos de Souza e Silva — policial rodoviário federal Marcelo de Ávila — policial rodoviário federal Maurício Junot — empresário Carla Zambelli Salgado de Oliveira — deputada federal Marcelo Costa Câmara — coronel ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Ridauto Lúcio Fernandes — general da reserva do Exército e integrante do grupo”kids pretos”, termo que remete a militares que concluíram o curso de Forças Especiais do Exército Brasileiro; Meyer Nigri – empresário Adauto Lúcio de Mesquita — empresário Joveci Xavier de Andrade — empresário Ricardo Pereira Cunha — empresário Mauriro Soares de Jesus — empresário Enric Juvenal da Costa Laureano — empresário Antônio Galvan — presidente da Aprosoja Brasil Jeferson da Rocha — advogado Vitor Geraldo Gaiardo – —presidente do Sindicato Rural de Jataí (GO) Humberto Falcão — sojicultor e empresário Luciano Jayme Guimarães — sojicultor e presidente do Sindicato Rural de Rio Verde (GO) José Alípio Fernandes da Silveira — sojicultor e presidente da Andaterra Valdir Edemar Fries — sojicultor Júlio Augusto Gomes Nunes — comerciante Joel Ragagnin — sojicultor e presidente da Aprosoja Goiás Lucas Costa Beber — sojicultor e vice-presidente da Aprosoja Mato Grosso Alan Juliani — sojicultor e presidente da Aprosoja Bahia George Washington de Oliveira Sousa — condenado por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília Alan Diego dos Santos Rodrigues — condenado por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília Wellington Macedo de Souza — condenado por tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília

*Com informações do Metrópoles

