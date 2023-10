Vídeo: Caminhão desgovernado arrasta poste e mata trabalhadores em avenida de Manaus

Vítimas colocavam fiação em um poste no meio-fio da rua, momento em que foram atingidos pelo veículo

Manaus (AM) – Dois trabalhadores identificados como Júlio César Queiroz e Antônio Francisco Ribeiro, morreram em um grave acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um caminhão carregado com entulhos invadiu o meio-fio da pista em que os trabalhadores realizavam a implantação da fiação elétrica em um poste, momento em que as vítimas foram arrastadas pelo veículo.

Veja como ficou o caminhão:

🚨 Caminhão desgovernado dilacera corpos de trabalhadores em avenida de Manaus. pic.twitter.com/SEfwKSgvhX — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 18, 2023 Vídeo

Antônio foi esmagado e morreu na hora, enquanto Júlio César foi arrastado por 200 metros e teve o corpo dilacerado.

O condutor do caminhão foi detido pela Polícia Militar e permaneceu no local do acidente até a perícia ser realizada e na sequência, o homem foi encaminhado para uma delegacia.

Antônio e Júlio estavam prestando serviço para uma empresa terceirizada pela construtora responsável pela implantação dos postes na segunda etapa da avenida do Turismo.

Os representantes das empresas envolvidas foram no local, mas não quiseram falar sobre os procedimentos que serão tomados à partir de agora.

No entanto, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Grupo criminoso é preso por homicídio, tráfico de drogas e furto no AM

Fundação amazonense participa de Simpósio de Automação Industrial da América Latina

VÍDEO: pai agride filho com capacete após ser intimado por não pagar pensão alimentícia