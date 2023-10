Jojo Todynho ironiza rumores de que paga as contas do namorado

Cantora usou as redes sociais para falar sobre o assunto que está em alta na web e detalhou a atual situação do namorado

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para falar sobre os boatos de que banca o namorado Renato Santiago, pagando as contas dele e ajudando ele financeiramente. “O gigolô trabalha”, disse ela.

Em seguida, Renato falou sobre o assunto. “Na internet as pessoas falam o que querem. Falam muita besteira sem saber. Quanto mais falam, mais meu cavalo anda”, afirmou.

Quem é Renato Santiago?

Renato é discreto, pai de dois filhos, mede cerca de 1,70m de altura e tem um corpo malhado e cheio de tatuagens — duas delas feitas com a namorada. Ele mora no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Antes de engatar o relacionamento com a artista, com quem está junto há cerca de oito meses, ele mantinha uma amizade com ela. O namoro dos dois foi oficializado no último Dia dos Namorados.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Xand Avião, Pablo do Arrocha e João Gomes são as atrações da ExpoFest 2023 em Itacoatiara

Ao menos 21 jornalistas foram mortos durante Guerra de Israel

Wilson Lima coordena ajuda para afetados pela seca em Tefé