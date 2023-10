Wilson Lima coordena ajuda para afetados pela seca em Tefé

Tefé (AM) – O governador Wilson Lima coordenou, nesta quinta-feira (19), a entrega de ajuda humanitária para 25 comunidades afetadas pela estiagem em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Na ocasião, foram entregues mais de mil cestas básicas, kits do programa Merenda em Casa, uma máquina purificadora de água, uma estação de tratamento móvel de água, do programa Água Boa, além de incentivos para agricultores.

De acordo com Wilson Lima, o Governo do Amazonas tem se antecipado para garantir a segurança alimentar e o bem-estar da população impactada pela descida dos rios, através de ações integradas.

“Nos antecipamos chamando a indústria, o comércio e a concessionária de energia para estocar combustível e evitar racionamento. Antecipamos programas de aquisição de alimentos, temos leis para anistiar dívidas na Afeam e uma série de ações por parte do governo”, disse o governador.

Participaram das entregas o prefeito de Tefé, Nicson Marreira; o secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo; a secretária de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Michelle Bessa; e o diretor-presidente da Cosama, Armando Valle.

No total, para o município de Tefé estão previstas 2 mil cestas básicas para atender famílias de comunidades impactadas pela vazante. Nesta ação, os alimentos foram entregues a mais de 1.050 famílias e incluem itens como arroz, feijão, óleo, açúcar, farinha, macarrão, leite em pó, café, entre outros produtos de primeira necessidade que são essenciais para a subsistência das famílias.

Mãe de dois filhos e moradora da Comunidade Boará de Cima, onde vivem mais de 30 famílias, Valci Alves afirma que a ajuda humanitária é fundamental nesse momento de dificuldade e parabeniza a ação do governo do Amazonas.

“A atitude de se preocupar com a nossa situação é muito importante. Queremos isso de um governante. Queremos parceria e preocupação. E só temos que agradecer”, disse Valci.

Além das cestas básicas, uma máquina purificadora de água foi entregue para o município de Tefé por meio da Cosama. O equipamento tem capacidade de purificar 3 mil litros de água por dia, equivalente a 150 garrafões com água tratada e natural diariamente.

Já a estação de tratamento de água móvel, do programa Água Boa, entregue pela Defesa Civil do Amazonas, tem capacidade para armazenar 10 mil litros de água e foi instalada em uma balsa, que deve passar pelas comunidades ribeirinhas e levar água já tratada para consumo.

Na ocasião, também foram entregues 671 kits do programa Merenda em Casa para alunos que tiveram suspensão das atividades escolares devido à estiagem.

Benefícios para agricultores

Por meio da ADS, o governo do Amazonas está apoiando mais de 500 famílias de produtores rurais, pescadores e manejadores afetados pela estiagem em Tefé, através do Programa de Assistência Familiar (PAF).

Nesta ação, foi adquirida 1 tonelada de alimentos de 121 famílias das comunidades de Santa Maria, Santa Cruz e Santa Clara, situadas na Ilha do Tarará, região rural de Tefé. Os produtos foram entregues para 90 famílias das comunidades Boará de Cima, Boará do Meio, Boarazinho e Aldeia Vasquez, também na Ilha do Tarará. Ao todo, o programa beneficia 211 famílias.

Durante a programação, foi realizado o pagamento da subvenção do pirarucu a pescadores do Amazonas vinculados à Colônia de Pescadores Z4 de Tefé, que atende 38 pescadores da cidade.

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou para as famílias afetadas pela estiagem cerca de 58 toneladas de produtos de 12 agricultores do município, cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

*Com informações da assessoria

