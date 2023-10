Xand Avião, Pablo do Arrocha e João Gomes são as atrações do ExpoFest 2023 em Itacoatiara

A Prefeitura de Itacoatiara divulgou as três atrações nacionais que se apresentarão na segunda edição do ExpoFest 2023: Xand Avião, Pablo do Arrocha e João Gomes.

Com três dias de festa, o evento conta com exposição agrícola, shows e escolhas da Rainha Expor Tech, Mister Itaexpofest e Musa da Diversidade 2023.

A itacoatiarense Márcia Viana afirmou que a festa coloca o município nos holofotes como opção de entretenimento no Amazonas, além de beneficiar a economia local.

“Eu estou muito feliz de estar participando dessa festa, a Expofest veio pra dar oportunidades para Itacoatiara, nossa cultura é valorizada com exposições interessantes, feira de arte e tecnologia, além de dar oportunidades para os donos de barracas lucrarem com o evento e melhorar o comércio local. O evento é agropecuário, mas temos opções para todos os públicos. Nossa cidade tem a oportunidade de crescer e ser reconhecida em todo o Amazonas”.

De acordo com a organização do município, o cantor Xand Avião se apresenta no dia 20 de outubro, Pablo do Arrocha sobe ao palco no dia 21, e para fechar o evento, João Gomes é a atração principal no dia 22.

A ExpoFest 2023 acontecerá no Centro de Eventos Juracema Holanda e a entrada é gratuita.

