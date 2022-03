Polícia procura terceiro envolvido na morte de Melquisedeque em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração na divulgação da imagem de Janderson Cabral Cidade, de 20 anos, procurado por envolvimento no latrocínio que vitimou Melquisedeque Santos do Vale, que tinha 20 anos.

O crime ocorreu na noite do dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 20h, em um transporte coletivo da linha 444, na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na ocasião do crime, Janderson e outros dois criminosos entraram no veículo, que trafegava pela avenida Torquato Tapajós, zona norte da cidade, e forçaram o motorista a mudar a rota do ônibus para a avenida Santos Dumont, no Tarumã.

“Eles anunciaram o roubo e recolheram os pertences dos passageiros. No momento da fuga, um dos infratores efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça de Melquisedeque. Ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, relatou o delegado.

Janderson é o terceiro envolvido no crime. No dia 17 de dezembro de 2021, um indivíduo identificado como Emerson de Souza Arevalo, 24, foi preso por participação no latrocínio. Na quarta-feira (16/03), os policiais civis da DERFD prenderam o segundo suspeito de participação no delito, Lucas Lima, de 24 anos.

Disque-denúncia

O titular da unidade especializada pede que quem tiver informações acerca da localização do infrator, entre em contato pelo número (92) 99427-5821, disque denúncia da DERFD, ou pelo 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, garante a autoridade policial.

Leia mais:

Preso mais um criminoso envolvido na morte de Melquisedeque em Manaus

Dois mortos e quatro presos durante ação da Rocam em Anori

Jovem morre após tentar matar filho de ex-policial em Manaus