Mulher é suspeita de matar homem a facadas no Dia dos Finados em Parintins

Parintins (AM) – Uma mulher, que não teve o nome divulgado, é suspeita de matar um homem identificado como Elailso Machado de Castro, com várias facadas na manhã desta quinta-feira (2), no bairro Santa Rita, em Parintins (distante 368 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava sentado em uma cadeira, quando por motivos desconhecidos, a suspeita chegou na casa de Elailso e deu várias facadas nele. A vítima chegou a ser socorrida por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no entanto, já chegou no hospital municipal da cidade sem vida.

Imagens registradas mostram o homem sentado na cadeira todo ensanguentado, até o momento não há informações do que ocasionou o crime. O caso agora está sendo apurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Ainda não há informações se a suspeita do crime foi localizada. Testemunhas dizem que após o crime, a mulher fugiu da cena de crime e ainda não havia sido localizada. O corpo do homem foi enviado para o necrotério de Parintins.

Leia mais:

Mais 576 estrangeiros são autorizados a deixar Gaza

Brasileiros repatriados da Cisjordânia chegam em avião da presidência no Distrito Federal

Aprovada Lei para permitir criação de 740 novos cargos no Superior Tribunal Militar