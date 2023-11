Brasileiros repatriados da Cisjordânia chegam em avião da presidência no Distrito Federal

A aeronave VC2 (Embraer 190) da Presidência da República pousou em Brasília, às 8h35 desta quinta-feira (2), trazendo 26 pessoas que estavam na Cisjordânia, pela Operação Voltando em Paz, do governo do Brasil. O voo saiu de Aman, na Jordânia, e teve escalas em Roma, Las Palmas e Recife, antes de ser finalizado em Brasília.

Ao todo, o voo repatriou 30 brasileiros, além de uma jordaniana e um palestino, ambos casados com brasileiros. Em uma escala, por volta de 5h35 da manhã, no Recife (PE), desembarcaram seis deles. Entre os viajantes estão seis idosos, 11 crianças e dois cadeirantes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), apenas um passageiro terá como destino final a capital federal. Os demais seguirão para outras cidades brasileiras, em vaga cedidas em voos disponibilizados pela Azul Linhas Aéreas, com destino a Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba(PR), Porto Alegre (RS).

Já saíram do Brasil dez aviões pela operação. E o voo que chega a Brasília nesta quinta-feira (2) é o nono que retorna. O avião que trouxe os brasileiros de hoje é o mesmo que tinha viajado em 12 de outubro para o Egito, onde esperava a liberação dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Um avião, do mesmo modelo VC2, continua no Egito esperando os repatriados de Gaza, que dependem de liberação para passar pelo portão de Rafah, na fronteira com Israel. Essa aeronave que aguarda no país africano é a mesma que na segunda-feira (30) levou quase duas toneladas de alimentos doados pelo governo federal,

Desde 10 de outubro, 1.445 pessoas deixaram Israel e a Cisjordânia em nove voos da Força Aérea Brasileira (FAB), pela Operação Voltando em Paz.

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a conclusão de mais uma etapa da Operação Voltando em Paz e destacou os esforços do governo brasileiro em busca de um cessar-fogo na região.

“Os passageiros que estavam na Cisjordânia, na Palestina, foram repatriados e já estão em solo brasileiro. Os esforços do governo federal continuam para trazer os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, bem como para que o cessar-fogo aconteça de um vez por todas”.

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Campo de refugiados em Gaza é bombardeado pelo segundo dia consecutivo

Rússia recebe membros do Hamas e Israel protesta contra ato

Lula promete ajuda para retirar de Gaza familiares de brasileiros em área de conflito