Retorno de nuvem de fumaça marca Dia dos Finados em Manaus

Manaus (AM) – Com retorno de nuvem de fumaça, nível de qualidade do ar em Manaus é considerada péssima, nesta quinta-feira (2), conforme o sistema “Selva”. O estado sofre, desde agosto, com a presença de fumaça que encobre os municípios, em razão das queimadas, sido agravada pela seca.

Segundo o sistema, a Zona Sul da capital do Amazonas é a mais afetada com o alto nível de poluição, marcando níveis preocupantes de qualidade do ar, principalmente no bairro Morro da Liberdade. Os principais efeitos na saúde se relaciona a problemas respiratórios, ardência nos olhos e garganta seca.

Manaus agora.



A fumaça não dá trégua. pic.twitter.com/dddsYrLI6J — Erika Berenguer (@Erika_Berenguer) November 2, 2023

A Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema) informou em nota, na última segunda-feira (30), que a fumaça tem origem na região metropolitana de Manaus e no estado do Pará.

Em outubro, mês em que a qualidade do ar de Manaus ficou entre os piores do mundo, os focos de calor estavam próximos de 4 mil. Este foi o maior das últimas 20 décadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A fumaça que cobre hoje a cidade de Manaus, NOVAMENTE.

Está cobrindo muito mais que uma grande cidade, está concentrada no centro do Brasil.

Olhem quantos problemas estão contidos em apenas uma palavra "FUMAÇA"

Quem dera fosse tão simples, com apenas um gás, um problema.#Manaus pic.twitter.com/tfrqQHAlVS — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) November 2, 2023

Leia mais:

Calor e fumaça amenizam em Manaus após forte chuva

SES-AM alerta sobre cuidados para se proteger em meio à fumaça

Fumaça esconde Teatro Amazonas e Manaus registra índice de qualidade do ar “péssimo”; veja vídeos