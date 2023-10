Fumaça esconde Teatro Amazonas e Manaus registra índice de qualidade do ar “péssimo”; veja vídeos

Manaus (AM) – Manaus segue sufocada pela fumaça, nesta quinta-feira (12), data que celebra Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Por conta da fumaça vinda das queimadas no interior do Amazonas, os moradores da capital amazonense relatam, nas redes sociais, incômodo e dificuldades para respirar.

Esse é o segundo dia consecutivo que a capital do Amazonas apresenta índices de qualidade de ar péssimas. Conforme o aplicativo Selva, responsável por monitorar queimadas e índice de qualidade do ar na região, o nível de poluição no ar alcançou, desde a madrugada de hoje, uma qualidade péssima, atingindo 300 de concentração de MP2.5 (µg/m3) (sendo acima de 125 um nível péssimo).

Aplicativo Selva mostra bairros de Manaus com péssimos índices de qualidade do ar Foto: Reprodução

Conforme o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Amazonas, Joel Araújo, a fumaça que encobre Manaus é resultado de queimadas realizadas por agropecuaristas nos municípios de Careiro e Autazes.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o Amazonas 2.073 queimadas nos primeiros oito dias de outubro, superando o mesmo período do ano passado.

Nas redes sociais, moradores registram o nível de fumaça em Manaus e reclamam da dificuldade de respirar e enxergar em meio a neblina de poluição.

