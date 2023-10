Calor e fumaça amenizam em Manaus após forte chuva

Manaus – Após dias turbulentos vivenciados pelos manauaras, devido a invasão de fumaça das queimadas no Amazonas, neste sábado (14), Manaus amanheceu com uma melhor qualidade do ar e com mais visibilidade devido a chuva que caiu na madrugada.

Segundo o INMET choveu em média para toda cidade 19.2mm nas últimas 24 horas. A chuva se intensificou a partir das 4h, cobrindo toda a cidade com rajadas de vento que chegaram a 40 km/h.

Ainda segundo o INMET, a chuva teve duração de aproximadamente uma hora no seu período mais intenso. No momento a temperatura gira em torno de 28° com sensação térmica de 30°C.

O tempo permanece nublado com chuviscos em alguns pontos da cidade, justo no dia em que o Norte do Brasil terá uma visão privilegiada do eclipse solar anular.

Até a publicação desta matéria, a Defesa Civil Municipal informou que foi acionada apenas para uma ocorrência de desabamento de casa, no bairro São Jorge, Zona Oeste da Cidade. Conforme o órgão, não houve feridos.

O Amazonas enfrenta uma seca severa e o clima quente em virtude do verão, que também é causador da maior parte das queimadas no interior e na região metropolitana de Manaus, o que ocasiona a chegada de fumaça na capital amazonense.

Em Manaus, a Prefeitura trabalha para prevenir focos de incêndios e minimizar os impactos da seca que ainda deve durar ao menos um mês.

“Devido às altas temperaturas e a grande estiagem, o solo fica mais suscetível a incêndios. Com esse serviço, o impacto do fogo é reduzido. Contamos com o apoio da população para evitar incêndios e denunciar atividades criminosas desse tipo”, destacou Sabá Reis, secretário de Limpeza Pública de Manaus, sobre o uso de caminhão pipa para irrigar e refrescar avenidas da cidade.

Leia também:

Fugindo da guerra, brasileiros chegam ao sul de Gaza e aguardam entrada no Egito

Mulher escapa de ser assassinada por tribunal do crime em Manaus

Garota de programa é agredida a tijoladas após negar atendimento por R$ 10