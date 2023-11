Bolsonaro diz que Moraes está vencendo busca para descartá-lo da política

Ex-presidente afirma que "no momento ele Moraes está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico"

Brasília (DF) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (3) que a intenção do ministro do STF Alexandre de Moraes é alijá-lo da política e que, “no momento”, o ministro está sendo vitorioso.

Bolsonaro afirmou ainda que “está vendo” qual será a estratégia sobre recorrer ou não da segunda condenação que sofreu no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na última terça-feira (31), dessa vez por uso eleitoral do Bicentenário da Independência no 7 de Setembro de 2022. Também há multa de R$ 425,6 mil.

“É o que eu costumo dizer: você briga em casa com sua esposa e vai recorrer para a sogra? A gente está vendo qual a estratégia nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer. E a gente sabe o que ele quer. É me alijar da política”, afirmou o ex-presidente após ser questionado pela Folha de S. Paulo.

Bolsonaro esteve em Santos, no litoral paulista, onde participou da entrega de viaturas no 6º Grupamento de Bombeiros.

Bolsonaro ainda disse que “no momento ele [Moraes] está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico”.

Moraes, além de presidente do TSE, é ministro do Supremo Tribunal Federal, onde atua como relator de inquéritos que têm Bolsonaro e seus aliados na mira. O principal deles é sobre os responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Bolsonaro entra nisso como suposto autor intelectual.

Bolsonaro ainda deve responder a inquéritos e a uma série de processos em várias instâncias do Judiciário brasileiro, além de outras ações na Justiça Eleitoral.

A maioria das interpelações vem de atitudes de Bolsonaro durante seu mandato, incluindo o comportamento durante a pandemia de Covid-19, além das investigações no inquérito das milícias digitais e até declarações dadas antes de chegar ao Planalto, quando era deputado federal.

Na semana passada, o ex-presidente e o general Walter Braga Netto, que foi seu candidato a vice no ano passado, foram condenados por 5 votos a 2 pelo TSE.

Bolsonaro já estava impedido de se candidatar por oito anos por causa de condenação anterior no próprio TSE, também por 5 a 2, no caso de suas mentiras e de seus ataques ao sistema eleitoral na reunião com embaixadores em 2022.

O ex-presidente, que tem 68 anos, somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos de idade, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026). Braga Netto, que fica inelegível até 2030, disse ainda na quarta-feira (1) que recorrerá da decisão, que, para ele, inclui multa de R$ 212,8 mil.

*Com informações da Folha

