Filho de Lula pede ajuda do pai nas redes sociais para montar o elenco do Parintins FC

Manaus (AM) – Em postagem nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (2), o diretor do Parintins Futebol Clube, Luís Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, disse que “pedirá ajuda” ao pai para montar o elenco que disputa a primeira divisão do Campeonato Amazonense, pelo segundo ano consecutivo.

A publicação foi realizada na quinta-feira (2), o dirigente se colocou à disposição de empresários esportivos para aumentar o alcance de captação de jogadores profissionais.

A postagem teve 34,9 mil visualizações até a tarde desta sexta-feira (3), com 985 reações, 138 compartilhamentos e 16 comentários.

O Parintins FC é fruto da parceria de Luís Claudio, formado em Educação Física, e o empresário Sung Un Song, proprietário da empresa de tecnologia Digitron da Amazônia, instalada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Em 2022, o time foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Amazonense.

