Detran multa mais de 500 motoqueiros participantes de ‘rolêzinhos’ em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), autuou mais de 500 motocicletas envolvidas um “rolezinho” praticado entre quarta (1º) e quinta-feira (02), em vias públicas das zonas norte, leste e sul de Manaus.

O monitoramento ocorreu com suporte do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o Sistema Paredão, disponibilizado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, a instituição vem atuando fortemente no combate da prática, quando realizada de forma irregular, desde o início de 2023.

“Essa prática é antiga e sempre estivemos no monitoramento dela, removendo motocicletas e autuando condutores. Este ano, os ‘rolezinhos’ se intensificaram e, consequentemente, nós também intensificamos nossas ações. Desde fevereiro de 2023, já removemos 267 motos e aplicamos mais de 900 autuações, além das mais de 500 de quarta-feira”, ressalta Rodrigo de Sá.

O diretor-presidente ressalta, também, que, em decorrência da atividade irregular de quarta-feira, foi reforçada a equipe de Fiscalização da instituição com suporte da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM).

“A função do Detran Amazonas é, antes de mais nada, fazer com que todos os condutores respeitem as leis de trânsito e, também, salvar vidas. Quando atividades como essas são realizadas em vias públicas, de forma desordenada e oferecendo perigo e desconforto à população, cabe a nós combatermos isso. Então, mais do que nunca, estamos reforçando o nosso efetivo em prol da vida e da preservação da segurança e do sossego da nossa população”, destaca ele.

Conforme levantamento realizado pelos servidores da SSP-AM e do Detran-AM, as imagens que permitiram as identificações das motocicletas foram monitoradas nas zonas norte e centro-oeste da capital.

“A Secretaria de Segurança, em parceria com o Detran, está utilizando a ferramenta do Paredão para identificar todas as motos envolvidas nesse delito, a fim de que possam ser tomadas as medidas cabíveis, tanto de multa quanto de procedimentos investigatórios pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Desta forma, poderemos responsabilizar as pessoas que estão cometendo infrações tanto de trânsito quanto penal. Estamos intensificando a prevenção por meio do policiamento com o Batalhão de Trânsito (BPtran) e fiscalizações do Detran Amazonas”, finaliza o secretário de Segurança, coronel Vinícius Almeida.

Leia mais:

Mãe e padrasto são suspeitos de matar bebê de 1 ano no Amazonas

Preso trio suspeito de assaltar ônibus e ferir passageira em Manaus

Escoteiro do AM salva vida de colega na escola e ganha a mais alta condecoração do país