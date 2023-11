Saúde do AM reforça cuidados essenciais para se proteger em meio à fumaça

Com o objetivo de orientar a população amazonense sobre a adoção de cuidados essenciais para enfrentar a propagação de fumaça intensa sobre o Amazonas, o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, reforçou a importância de redobrar a atenção, principalmente, com idosos, crianças e portadores de doenças crônicas.

“A orientação é sobre as melhores práticas e cuidados essenciais que a população pode tomar para minimizar os impactos da exposição à fumaça, garantindo assim o bem-estar das famílias durante esse período”, disse o titular da pasta.

Para aqueles que precisam sair para áreas abertas, o uso de máscaras tipo N95/PFF2 ou P100 pode oferecer proteção adequada, principalmente para pessoas com fatores de riscos e doenças crônicas.

Além disso, a adoção do uso de purificadores de ar com filtros Hepa e umidificadores podem ajudar a reduzir as partículas no ambiente interno. Eles também podem ser utilizados para o alívio dos sintomas de irritação em olhos, nariz e garganta.

Devido aos efeitos da fumaça no quadro de saúde, a população pode se dirigir às unidades de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) mais próximo de sua casa ou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na capital, para receber cuidados médicos adequados. Nos demais municípios do estado, deve-se procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para casos mais simples, ou o atendimento no hospital local em casos de emergência.

“O conhecimento, a preparação e a colaboração entre o Governo do Estado e a população são essenciais para proteger a saúde durante esse período”, finaliza o secretário de Saúde.

*Com informações da assessoria.

