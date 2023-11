VÍDEO: Locutor de rádio é morto a tiros durante transmissão ao vivo

Um locutor de rádio foi morto durante uma transmissão ao vivo, no último domingo (5), nas Filipinas. Juan Jumalon, de 57 anos, estava na estação de rádio de sua casa, na ilha de Mindanao, no sul do país. Um homem teria entrado dizendo que iria fazer um anúncio no ar e atirou em Juan.

Segundo o capitão Deore Ragonio, chefe da polícia local, o motivo do assassinato ainda está sendo investigado e que eles não tinham conhecimento de qualquer ameaça à vida de Juan.

“Ele aborda principalmente eventos atuais e não é conhecido por ter criticado ninguém em suas transmissões”, disse Ragonio.

O assassinato de Jumalon é mais um na lista de jornalistas mortos nas Filipinas no último ano. Ele é o quarto jornalista assassinado desde que o presidente Ferdinand Marcos assumiu o poder em 2022, informou o Sindicato Nacional dos Jornalistas.

As Filipinas é um dos países mais perigosos para jornalistas, ocupando a posição 132 de 180 países no Índice de Liberdade de Imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O chefe da Força-Tarefa Presidencial sobre Segurança da Mídia condenou o “ataque covarde” e pediu que uma equipe policial investigue o assassinato.

“Embora o motivo ainda não tenha sido determinado, consideramos este incidente como ‘relacionado ao trabalho’ no momento”, afirma o subsecretário Paul Gutierrez em comunicado.

Os programas de Jumalon eram geralmente transmitidos na página do Facebook 94.7 Gold Mega Calamba FM, uma estação em língua Visayan que tem cerca de 3,1 mil seguidores.

Um locutor de rádio foi morto durante uma transmissão ao vivo, no último domingo, 5, nas Filipinas. pic.twitter.com/iLVBJhPSNb — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 7, 2023

*Com informações do site O Povo

