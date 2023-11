Jovem que filmou a própria morte já teria sofrido ameaças do namorado; veja vídeo

A jovem que foi morta por um disparo feito pelo namorado e que gravou a cena já teria sofrido ameaças do homem, segundo amigas da vítima. O crime foi registrado em Jataí (GO), na noite de sábado (4).

Ielly Gabrielly, de 23 anos, filmava Diego Fonseca Borges, de 27, manuseando uma arma. No vídeo, os dois estão aparentemente descontraídos, até que o homem aponta a arma e, de repente, o disparo. A jovem cai no chão e a gravação é encerrada.

Diego alega que o tiro foi acidental e levou a vítima ao hospital. Lá, disse que a namorada foi baleada por um homem que passou por eles na garupa de uma moto. A polícia, porém, desconfiou da versão do assassino. Ielly não resistiu e morreu, enquanto o rapaz foi levado à delegacia e confrontado com as imagens do registradas pela vítima.

Segundo a polícia, Diego tinha passagens criminais, incluindo agressão doméstica. De acordo com amigas de Ielly, a jovem já teria sofrido ameaças do, agora, preso. O casal teria ido ao local para praticar tiro ao alvo.

🚨 Jovem de 23 anos filmou o momento em que foi morta ao levar um tiro disparado pelo próprio namorado. pic.twitter.com/k6Rj8uSAu3 — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 6, 2023

*Com informações do SBT Notícias.

