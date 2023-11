Wilson Lima destaca inclusão de garantias à ZFM na reforma tributária aprovada na CCJ do Senado

Governador participou do Brasil Investment Forum 2023 e da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus

Participando da abertura da 2ª edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, o governador Wilson Lima destacou, nesta terça-feira (7), em Brasília (DF), a importância da reforma tributária – aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e que seguirá para o plenário do Senado – mantendo as garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Segundo Lima, é preciso que o Brasil reconheça que a Zona Franca de Manaus é não apenas a principal força econômica do Amazonas, mas a responsável por manter 97% da floresta amazônica do estado preservadas. E, ainda, que o modelo gera mais de 115 mil empregos diretos e 500 mil indiretos, e que a manutenção dos seus incentivos fiscais na reforma tributária é um passo importante para o desenvolvimento econômico e sustentável na região.

“A reforma tributária é um grande avanço para o Brasil e, da forma como ela foi construída, leva em consideração a questão da região amazônica e a Zona Franca de Manaus, que é a principal atividade econômica do nosso estado, que tem um papel social fundamental, tem um papel econômico preponderante e sobretudo um papel ambiental decisivo”, destacou Wilson Lima.

FesPIM e PIM

A Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM) é um projeto pioneiro e tem por conceito aliar sustentabilidade e tecnologia, incentivando iniciativas sustentáveis para geração de emprego e renda. O projeto busca mostrar a importância do PIM não somente para a região amazônica, mas para todo o país em relação ao desenvolvimento econômico a partir do uso de recursos naturais de maneira correta.

Com a presença confirmada de grandes nomes do universo científico e empresarial, o evento tem como foco a promoção da sustentabilidade na região amazônica, alinhada à tecnologia. Ao longo dos três dias, o público terá acesso a mais de 30 estandes com uma variedade de produtos e inovações diretamente vinculados ao Polo Industrial de Manaus (PIM). A Suframa e o Instituto Piatam são os responsáveis pela realização da Feira.

O PIM obteve faturamento nominal acumulado de R$ 115,03 bilhões nos oito primeiros meses deste 2023, o que representa um decréscimo de 0,20% em comparação ao valor alcançado de janeiro a agosto do ano passado (R$ 115,2 bilhões). Em dólar, o faturamento acumulado até agosto foi de US$ 23.02 bilhões, um incremento de 0,81% em relação ao mesmo intervalo de 2022 (US$ 22.88 bilhões).

Quanto à mão de obra, as indústrias do PIM fecharam o mês de agosto com 111.396 trabalhadores empregados, entre efetivos, temporários e terceirizados. Desde outubro de 2020, o PIM mantém uma marca mensal superior a 100 mil empregos. Os dados, parciais, fazem parte dos Indicadores de Desempenho do PIM.

Brasil Investment Forum 2023

O governador Wilson Lima participou, ainda nesta terça (7), em Brasília, do Brasil Investment Forum 2023 (BIF 23), maior evento de investimentos estrangeiros da América Latina, ocasião em que destacou as oportunidades no estado para atrair empresas e indústrias interessadas em contribuir com o desenvolvimento econômico sustentável da região, a exemplo dos potenciais na bioeconomia, piscicultura, agropecuária, turismo e mineração.

Participaram do evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o vice-presidente Geraldo Alckmin; os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Simone Tebet (Planejamento) e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana; além do presidente do BID, Ilan Goldfajn; entre outros ministros, governadores e empresários. Os secretários Marcellus Campêlo (Sedurb) e Inês Carolina Simonetti (Relações Federativas e Internacionais, Serfi).

O Brasil Investment Forum 2023 é resultado de uma parceria entre o Governo Federal do Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Este ano, o evento destaca oportunidades de investimentos e o ambiente de negócios brasileiro, bem como as propostas do novo governo, com enfoque em sustentabilidade e neoindustrialização, além de temas como tecnologia, inovação e iniciativas de investimentos em participação.

