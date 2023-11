Briga de casal termina com marido morto com pedaço de vidro cravado no peito em Manaus

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, a esposa teria flagrado João Victor com outra mulher

Manaus (AM) – João Victor dos Santos, de 23 anos, foi morto ao ter um pedaço de vidro cravado no peito durante briga com sua esposa, na madrugada desta quinta-feira (9). O crime aconteceu na rua Judá, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, o casal teria saído para beber e em algum momento da noite, a esposa teria flagrado João com outra mulher.

Os dois iniciaram uma discussão no local e decidiram voltar para casa, onde a briga tomou maiores proporções. Minutos mais tarde, a mulher de 24 anos saiu gritando que o marido estava morto.

A mulher informou, ainda, que durante a briga, o marido quebrou a porta de vidro da casa e para se defender, ela pegou um estilhaço e cortou o braço dele.

Foto: reprodução

Ainda segundo a esposa da vítima, João Victor teria pego o vidro da mão dela e cravado no próprio peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem na residência. A perícia aponta que João recebeu três perfurações, sendo uma na região do tórax, ombro esquerdo e a outra na lateral do corpo.

Estilhaços de vidro ensanguentado da porta quebrada durante a briga e facas foram coletados para perícia identificar qual objeto foi usado no crime.

Conforme a polícia, a mulher manteve a versão que durante a briga João tirou a própria vida. Ela foi encaminhada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

João Victor deixa um filho de 2 anos, fruto do relacionamento com a suspeita. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

