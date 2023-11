Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves em Manaus

Dois homens, não identificados, de 22 e 21 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (8), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na rua Catarina, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 14h, policiais militares receberam uma denúncia informando que na rua Catarina, haviam indivíduos comercializando entorpecentes e intimidando os moradores com armas de fogo.

No endereço, os suspeitos quando avistaram as viaturas, correram tentando fugir da abordagem, mas dois deles foram alcançados. Com a dupla, os policiais apreenderam as armas de fogo e as drogas.

O caso foi registrado no 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da PM-AM

