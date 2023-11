VÍDEO: PM ameaça clientes com arma e dá soco em mulher em bar no AM

Clientes que estavam presentes no momento do crime relataram que o policial teria feito ameaças com uma arma de fogo.

Eirunepé (AM) – Um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que não teve a identidade divulgada, foi flagrado por câmeras de segurança em um bar ameaçando clientes com o uso de uma arma de fogo e agredindo uma mulher. O caso ocorreu no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus) no final de outubro de 2023, mas apenas nesta semana que o vídeo viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o momento que iniciou a confusão, quando uma mulher, que estava na companhia do policial, arremessa uma lata de bebida contra a vítima e outras mulheres do bar. De acordo com informações, a proprietária do estabelecimento pediu para que o policial e companheira se retirassem.

No lado de fora do bar, o PM tenta subir em uma motocicleta acompanhado de uma mulher. Ele cai, levanta e vai em direção a uma mulher vestida com uma roupa de cor de laranja e dá um soco no rosto dela.

Clientes que estavam presentes no momento do crime relataram que o policial teria feito ameaças com uma arma de fogo.

Por meio de nota, PMAM informou que a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para atender a ocorrência.

A unidade policial realizou o contato com a vítima para que fossem prestadas as declarações sobre o fato, colheu as imagens do circuito interno e comunicou o gestor da Delegacia de Polícia Civil do município para apuração do crime.

“O policial militar teve sua arma recolhida e foi afastado dos serviços nas ruas. A PMAM informa, ainda, que não compactua com abusos, excessos e comportamentos que contrariem a lei e a ordem”, disse a corporação.

