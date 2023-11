Shopping de Manaus recebe ‘Aulão de Ritmos e FitDance’ neste sábado; evento é gratuito

Manaus (AM) – Em parceria com a academia Engenharia do Corpo, o Millennium Shopping realiza um “Aulão de Ritmos e FitDance” neste sábado (11), a partir das 18h. O evento é gratuito e aberto à população de todas as idades. Para participar, não é necessário efetuar inscrição, basta vestir uma roupa confortável e comparecer no estacionamento piso G3.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, destaca que dançar traz vários benefícios ao corpo e a mente.

“Além de ser um excelente exercício cardiovascular, melhora a memória, combate a depressão, a ansiedade, e ainda eleva a autoestima”, disse.

Ela afirma que o evento é uma oportunidade também para socializar, reunir os amigos e a família para aprender novos passos de dança. “Sem dúvida, será um aulão divertido e que vai trazer músicas que são hits do momento”, comentou Elizandra.

Roteiro de diversão

Quem visitar o Millennium poderá prestigiar gratuitamente a programação musical do shopping, que acontece sempre na praça de alimentação. Nas sextas, das 17h30 às 19h30, quem estará comandando o happy hour será Lucélia Souza. Aos sábados, das 12h30 às 14h30, será a vez do Grupo Réu Confesso. E, aos domingos, das 13h às 15h, quem comanda o agito é o cantor Jhonathan Abreu.

O público infantil também conta com uma programação exclusiva e gratuita, todos os fins de semana, sempre das 13h às 18h. Cantinho da pintura, contação de histórias, mini oficina de slime, mini oficina de boneco sensorial, escultura com balões e brinquedos educativos são alguns exemplos de atividades que são oferecidas na praça de alimentação do shopping.

E, quem visitar o Millennium aos domingos, ainda tem a vantagem do preço promocional no estacionamento, o dia todo pelo preço único de R$ 5 para carros e motos.

Sobre o Millennium Shopping

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de salão de beleza, bancos, restaurantes, wi-fi, setores de ‘achados e perdidos’ e de empréstimos de cadeiras de roda.

Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança.

