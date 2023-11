Alunos realizam mostra de fim de ano em Envira

Manaus (AM) – O Liceu Cláudio Santoro, Unidade Envira, realiza uma mostra pedagógica neste mês de novembro para apresentar o que os alunos aprenderam durante o ano letivo.

O evento ocorre no dia 10 de novembro, às 18h, no Teatro Ver. Sirica, no dia 18 de novembro, às 18h, na Praça 19 de dezembro, e no dia 29, às 17h, novamente no Teatro Ver. Sirica.

Na ocasião, os alunos do Liceu Claudio Santoro dos cursos de Dança, Teatro, e Música se apresentarão ao público de Envira. A mostra é aberta a todos que quiserem prestigiar os alunos da escola de artes e suas produções artísticas.

O diretor do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, maestro Davi Nunes, destaca a importância do trabalho desenvolvido pela instituição para a formação de gerações de artistas no Amazonas.

“O trabalho que o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro tem desenvolvido no Estado, no campo artístico, tem sido de fundamental importância, principalmente para aquelas pessoas que querem e desejam ter uma iniciação no meio artístico, seja na música, dança, teatro e artes visuais”, afirma.

O maestro Davi Nunes salienta também que tem havido um fortalecimento da atuação no Liceu no interior.

“Aqui na capital, esse processo tem sido muito importante porque tem alimentado orquestras, balés e companhias de teatro. Mas também no interior do Estado do Amazonas isso tem se fortalecido muito”, destaca.

Uma Prova da interiorização do Liceu, aponta o maestro, é a Mostra Pedagógica no município de Envira.

“Lá, nós temos uma unidade do Liceu que tem feito um trabalho excelente e fortalecido naquele município o processo artístico, na música, dança e teatro”, declara.

O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o intuito de democratizar o ensino de artes no Amazonas.

*Com informações da assessoria

leia mais:

MC Daniel harmonização facial: ‘Realmente estou mais bonito’

Governo vai implantar bases para prevenir e combater queimadas em 21 cidades no AM

Dupla envolvida na morte de “Porcelana da Compensa” é presa em Manaus