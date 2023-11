Richarlison é operado e não deve jogar mais em 2023

Atacante usou as redes sociais para falar que estava com problema crônico desde o início do ano

O clube inglês Tottenham anunciou nesta quinta-feira (9), que o atacante Richarlison passou por uma cirurgia. O procedimento foi feito para corrigir um problema na região do púbis. Os Spurs, apelido da equipe, não divulgou o tempo de recuperação, mas deve ser entre dois a três meses, ou seja, ele não deve jogar mais este ano.

O atacante usou as redes sociais para explicar que estava com um problema crônico desde o início do ano, mas que só agora conseguiu se cuidar.

“Passei por uma cirurgia para corrigir um problema crônico que vinha tendo na região do púbis. Desde o início do ano sofro com dores que foram se tornando insuportáveis, que foram minando o meu desempenho e a minha alegria de estar em campo. Por isso, há alguns dias decidi que era hora de cuidar da minha saúde, me recuperar e voltar a ter condições físicas de ter novamente o meu melhor desempenho e, principalmente, de poder viver sem as dores que vinha sentindo”, escreveu o atacante do Tottenham.

“Agora, vou para casa descansar um pouco e já iniciar o processo de recuperação. Sei que serão dias complicados sem poder fazer o que mais gosto na vida, mas não era justo comigo mesmo, com meu clube e com a Seleção que eu continuasse deixando a minha saúde em segundo plano. Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente!”, afirmou Richarlison.

O jogador ficou de fora da lista de convocados para a Seleção Brasileira, de Fernando Diniz, na última segunda-feira (6), por opção técnica do treinador.

Nesta temporada, o brasileiro fez dois gols em 11 jogos pelos Spurs. Em seu retorno, ele pode pegar os jogos finais da Premier League.

*Com informações do Terra

