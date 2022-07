Richarlison é punido após comemoração com sinalizador

O brasileiro Richarlison, ex-atacante do Everton e atualmente atleta do Tottenham, foi punido pela federação de futebol da Inglaterra com um jogo de suspensão mais multa de 25 mil libras (cerca de R$ 161 mil). As informações são do Metrópoles.

A punição se deu por causa da comemoração de um gol na vitória do Everton sobre o Chelsea na temporada passada em que correu em campo com um sinalizador.

Com gol marcado pelo brasileiro, o Everton derrotou o Chelsea por 1 x 0 e conquistou pontos importantes para fugir do rebaixamento da Premier League. No episódio, o atacante comemorou o gol com um sinalizador em mãos que havia sido lançado pela torcida em direção ao gramado.

A federação já havia sentenciado o atleta no dia 1 de julho, mas a decisão só foi divulgada nesta terça-feira (5).

Devido a decisão da federação, o novo reforço do Tottenham está de fora da estreia da equipe na Premier League da temporada 2022/23, no dia 6 de agosto, contra o Southampton.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Reuters

Leia mais:

Neto cobra convocação de Gabigol para a Copa do Mundo

Furacão enfrenta o Libertad

Empresário é novo presidente da FAF