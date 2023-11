Embaixador da França visita futura sede da Aliança Francesa em Manaus

Manaus (AM) – Em visita a Manaus para uma série de compromissos, o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, conheceu as dependências da nova sede da Aliança Francesa de Manaus, ainda sem data para inauguração. Lenain foi recebido pela presidente do Comitê da Aliança Francesa, Claudia Mendonça, pela secretária-geral, Ed Blair, pelo diretor-executivo da AFM, Avelino Rodrigues, e pelo empresário David Benzecry. O embaixador deixa a cidade nesta sexta-feira (10).

“É a primeira vez que venho a Manaus, a Paris dos trópicos. Trata-se de uma cidade muito importante para a França. E a Aliança Francesa daqui representa muito para a embaixada, pois é uma unidade consolidada, com cinco décadas de existência. Graças a presidente do Comitê e demais membros a sede dará mais visibilidade para a instituição”, reconheceu o embaixador.

A nova sede da AFM está localizada na rua Ferreira Pena, no Centro histórico da cidade. É um prédio que pertence à Beneficente Portuguesa e que estava desativado há alguns anos.

“Nós entendemos que a Aliança Francesa de Manaus precisa estar muito bem localizada e à disposição de todos os amazonenses. Nada mais justo do que estarmos no Centro histórico de Manaus. Estamos preparando tudo com muito carinho para que os manauaras e todos que aqui recebemos, sintam um pouquinho da França neste lugar”, disse Claudia Mendonça.

Originalmente, o prédio data 1939 e pertenceu a um casal francês que morava em Paris.

“Quando nós descobrimos esta familiaridade, foi muito emocionante. E tivemos mais força para buscar esta parceria com a Beneficente Portuguesa. Esperamos que, até fevereiro, consigamos trazer a Aliança Francesa para cá, disponibilizando a todos, o aprendizado da língua francesa e do universo deste idioma que vai além de um sotaque charmoso, tem sua cultura, sua culinária, seu povo, suas influências no mundo inteiro, inclusive na arquitetura da nossa cidade, dentre outros aspectos”, justifica a presidente do Comitê.

O embaixador também estava acompanhado da assessora da Embaixada, Nastassja Hoffet, do tradutor Fernando Sheiber, e dos policiais militares, major Bruno e sargentos, Marcelo e Cássio.

Quem é Emmanuel Lenain

Emmanuel Lenain, nascido em 27 de março de 1970, é formado pela Sciences Po (IEP), pela Escola de Negócios ESSEC e pela Escola Nacional de Administração (ENA).

Iniciou sua carreira diplomática em 1997, junto à Direção das Nações Unidas do Ministério dos Assuntos Exteriores, na qual foi encarregado das negociações de paz para o Kosovo. Desde setembro de 2023, está Embaixador da França no Brasil.

Emmanuel Lenain tem paixão por fotografia. Seu trabalho foi objeto de inúmeras exposições, na França e no exterior, e de várias publicações (The Great Works, From France to India, Seeing you seeing me). Entrou para as coleções de várias instituições, incluindo a Maison Européenne de la Photographie (MEP).

É casado com Géraldine Lenain, historiadora da arte. Eles têm quatro filhos.

*Com informações da assessoria

