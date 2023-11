Eleição para Defensoria-geral e conselho superior acontece em Manaus

Votação será realizada de 8h às 17h, de forma híbrida na Sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Manaus (AM) – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realiza, no próximo dia 1º de dezembro, eleição interna para a Defensoria-Geral da instituição e para o Conselho Superior do órgão. Ao todo, 140 defensores e defensoras participam da votação.

A Comissão Eleitoral da DPE-AM vai divulgar, até a próxima segunda-feira (13), a lista definitiva com os nomes dos candidatos aptos a participarem tanto da eleição para o cargo de Defensor Público-Geral quanto para ocuparem vagas no Conselho Superior (biênio 2024/2026).

A eleição para a Defensoria-Geral se dá em duas etapas. Primeiro, com a votação interna entre os próprios defensores, para a formação de lista tríplice e, em seguida, o envio dos nomes ao governador do estado, a quem cabe a escolha entres os três mais votados. No Conselho Superior, as oito cadeiras são ocupadas pelos mais votados.

Na semana passada, a lista provisória com as respectivas candidaturas foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico da instituição. Conforme o edital da eleição, o prazo para impugnação de candidaturas encerrou nesta terça-feira (7). A Comissão Eleitoral decidirá as impugnações até o dia 10, seguindo os critérios descritos na resolução que trata do processo eleitoral.

Até o momento, os nomes inscritos, em ordem alfabética, para a eleição e formação de lista tríplice para o cargo de Defensor-Geral e membros do Conselho Superior (de acordo com a lista provisória) são:

Defensor(a) Público(a)-Geral:

1- Caroline Pereira de Souza

2 – Messi Elmer Vasconcelos Castro

3 – Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa

Membros do Conselho Superior:

1ª Classe

1- Ana Regina Souza

2- Eduardo César Rabello Ituassú

3 – Manuela Cantanhede Veiga Antunes

2ª Classe:

1- Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior

2- Arlindo Gonçalves dos Santos Neto

3- Larisse Silva Oliveira

4- Newton Ramon Cordeiro de Lucena

5- Marcelo da Costa Pinheiro

6- Thiago Nobre Rosas

3ª Classe:

1- Ellen Cristine Alves de Melo

2- Gabriel Herzog Kehde

3 – Inácio de Araújo Navarro

4 – Lorena Torres do Rosário

5- Oswaldo Machado Neto

4ª Classe

1- Lucas Fernandes Matos

2 – Murilo Menezes do Monte

3 – Murilo Rodrigues Breda

4 – Renata Visco Costa de Almeida

Votação

A votação será realizada no dia 1º de dezembro, de 8h às 17h, de forma híbrida (presencial e virtual), na sala de reunião do Conselho Superior, localizado na sede administrativa da Defensoria, na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

