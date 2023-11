Vacinação contra influenza e multivacinação infantil em Manaus

Manaus (AM) – Com a meta de vacinar mais de 500 mil pessoas, a Prefeitura de Manaus abre, nesta segunda-feira (13), a vacinação contra influenza na capital. A vacina estará disponível até o dia 15 de dezembro para 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. No mesmo período, o município também irá promover a multivacinação infantil, visando a atualização da caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

As duas estratégias de imunização são coordenadas e executadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que manterá abertas 167 unidades para atendimento ao público.

Este é o primeiro ano em que a vacinação contra a influenza é realizada no segundo semestre do ano na região Norte. A mudança no calendário anual do Ministério da Saúde atende a uma antiga reivindicação dos Estados desta região, que vivem o período de chuvas e umidade, com maior risco de transmissão da gripe, entre os meses de novembro e abril, ao contrário das demais regiões do país.

*com informações da assessoria

