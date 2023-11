Mesmo vendo as câmeras de segurança do local, o criminoso não se intimidou

Rio de Janeiro (RJ) – Um homem foi flagrado assediando uma adolescente na porta de uma escola, no Rio de Janeiro (RJ). O criminoso, mesmo vendo e olhando para uma câmera de segurança do local, não se intimidou. Em outro caso semelhante, um policial civil assediou uma mulher enquanto ela trabalhava, no Espírito Santo.

No primeiro caso, o assediador aparece tentando, várias vezes, beijar a garota. Constrangida, ela tentou se afastar do abusador, que ainda foi atrás da jovem e tocou no próprio órgão genital.

A jovem gritava para o monitor, para que abrisse o portão. O criminoso tentou agarrar a estudante à força e, minutos depois, outro aluno apareceu. Somente nesse momento que o abusador cessou os ataques.

A vítima e o outro aluno entraram na escola e o abusador foi embora. A Secretaria de Educação do Rio afirmou que está em contato com a polícia para que o criminoso seja identificado. A escola disse que está ajudando nas investigações e dando suporte à jovem.

No segundo caso, uma mulher foi vítima de assédio enquanto trabalhava em uma sorveteria, no Espírito Santo. O crime foi flagrado por uma câmera do estabelecimento.

Foto: Reprodução

Nas imagens, a mulher é vista no caixa quando o homem entra no local, vai direto à funcionária e dá início aos abusos, dando um beijo à força e, depois, um abraço.

Quando foi denunciar o caso na delegacia, a vítima descobriu que o suspeito é um policial civil. Abalada, a vítima ainda não voltou ao trabalho e o suspeito ainda não foi preso.

*Com informações do SBT News

Leia mais:

Adolescente é preso por tráfico de drogas no bairro Alvorada, em Manaus

Polícia procura homem que pratica roubos no Centro de Manaus

Padrasto é preso por estuprar enteada dos 7 aos 11 anos em Manaus