Unidades de Saúde da Mulher têm novos locais de atendimento em Manaus

Ação tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e à promoção da saúde voltadas para as mulheres

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que as Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atendem as zonas Norte e Leste vão funcionar em novos endereços a partir da segunda-feira (13). A estrutura que atende os bairros da zona Oeste seguirá no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, até o dia 17.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Norte passará a atender, a partir da segunda-feira, 13, as moradoras do conjunto Viver Melhor – 1ª etapa e entorno, no bairro Lago Azul, com base na avenida da Conquista, próximo à feira. Nesta sexta-feira, 10, a estrutura encerra as atividades na avenida Cristã, na praça Irmã Helena, bairro Colônia Terra Nova, onde vinha funcionando desde o dia 30 de outubro.

Na zona Leste, a partir da segunda-feira (13), a unidade itinerante voltada à população feminina vai funcionar no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Professora Cinthia Regia Gomes do Livramento, na rua Hibisco, bairro Distrito Industrial I. O atendimento móvel, localizado desde o dia 23 de outubro na rua Ágatas, comunidade Nova Floresta, Tancredo Neves, conclui os serviços no local, nesta sexta-feira (10).

Atendimentos

Ofertando atendimento exclusivo para o público feminino, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher fazem parte da estratégia da Semsa para reforçar as ações de prevenção e à promoção da saúde voltadas a essa população, com ênfase no pré-natal e no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do útero. As estruturas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h.

As estruturas itinerantes começaram a funcionar no dia 25 de julho, na zona Norte, e no dia 26 de julho, nas zonas Leste e Oeste. Até o final de outubro, as três unidades somaram 32.191 procedimentos de saúde realizados, dentre eles 2.806 mamografias e 10.812 exames de ultrassonografia diversos. No mesmo período, ofertaram 11.515 consultas, sendo 7.211 médicas e 4.304 de enfermagem.

As unidades também ofertam atendimentos de acompanhamento pré-natal, coleta do exame preventivo do câncer do colo do útero, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos.

Em cada estrutura, atuam equipes compostas de dois médicos (um clínico geral e um especialista em radiologia e diagnóstico por imagem), um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um técnico em radiologia e imaginologia, e dois assistentes administrativos.

*Com informações da assessoria

