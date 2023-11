Dupla que roubou aposentadoria de idoso para comprar droga é presa no AM

Juruá (AM) – José Fernandes da Silva, de 51 anos, e Raifrain de Souza Lopes, de 19, vulgo “Dirceu”, foram presos em flagrante na quinta-feira (9), por invadirem a casa de um idoso de 63 anos e subtraírem R$ 1 mil da aposentadoria dele. O caso aconteceu no município de Juruá, no interior do Amazonas.

Segundo o investigador Kedson Lira, as diligências iniciaram após a filha da vítima ir até a delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência (BO), informando que seu pai havia sido roubado.

“Os criminosos sabiam que a vítima havia acabado de receber o dinheiro de sua aposentadoria, então eles se aproveitaram do momento em que ele estava sozinho em casa, foram ao local e o ameaçaram com uma faca e um martelo, e subtraíram R$ 1 mil”, disse.

Ainda conforme o investigador, após o crime, ambos foram a um ponto de venda de drogas e gastaram uma parte do dinheiro.

“Com o apoio de equipes da Polícia Militar, saímos em diligência e os localizamos na casa da avó de Raifrain. Ambos confessaram o crime e conseguimos recuperar a outra metade dinheiro”, relatou.

Raifrain e José responderão por roubo e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

