Comunidade Ebenézer, do AM, ganhará sistema de abastecimento de água

Manaus (AM) – Foi assinado na quinta-feira (17), a ordem de serviço para o início da construção do sistema de abastecimento de água da Comunidade Ebenézer, localizada à margem esquerda do Rio Negro, zona rural de Manaus.

Como parte do pacote de obras anunciado pelo governador Wilson Lima, no início da semana, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) realizou a assinatura.

Com investimento no valor de R$ 1.311.949,49, o contrato contempla a construção de um poço com 100 metros de profundidade; um reservatório elevado em concreto armado com capacidade para armazenar 60 m³ de água; uma casa de cloração e química; implantação de 3,2 quilômetros de redes de distribuição de água e a instalação de 115 hidrômetros.

O sistema também atenderá ao Posto de Saúde local. A obra deve ser entregue no primeiro semestre de 2023.

Atualmente, os moradores são obrigados a percorrer quilômetros até o chafariz comunitário, para poder captar água e transportá-la, por meio de baldes, até suas residências.

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou a importância da obra.

“Em breve iniciaremos as obras na Comunidade Ebenézer. Os moradores não têm acesso a água tratada, e esse projeto foi elaborado, visando a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável nesta zona rural. Essa é uma determinação do governador Wilson Lima, levar infraestrutura para o estado, e nós continuaremos trabalhando para entregar cada vez mais obras no Amazonas”, explicou o gestor.

Situada no igarapé do Tarumã Mirim, margem esquerda do rio Negro, na zona rural do município de Manaus, a Comunidade Ebenézer tem sua economia baseada no extrativismo vegetal e na produção agrícola.

*Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação

