Moradores da Redenção reclamam de falta de água e contas altas

Manaus (AM) – O Em Tempo esteve no bairro Redenção, mais precisamente na rua Mantiqueira, Zona Centro-Oeste de Manaus, para captar denúncias de moradores do local, que relatam falta de água constante e contas elevadas. Segundo os populares, o problema ocorre há vários anos prejudica o dia a dia. Algumas queixas, inclusive, já vinham sendo feitas em um site popular de reclamações.

De acordo com a moradora Glauciane Silva, que mora no bairro Redenção há 21 anos, sempre ocorreu problema no abastecimento de água na região. “Às vezes a água vem só de madrugada e a conta vem certa todo mês. Isso atrapalha no serviço de casa, quem trabalha para fora, lavando roupa, não tem água, como é que vai fazer? Tem que comprar ou então tem que pegar lá na bica. Para pegar na bica tem que ter carro, quem não tem, como é que faz?”, questionou.

A moradora Zuleide Nascimento falou da dificuldade que enfrenta em relação ao aumento no valor da fatura, que é cobrada pela Águas de Manaus, responsável pelo abastecimento de água na cidade.

“A gente paga a conta todo mês, a conta não para de chegar e nós estamos sem água. Tem vezes em que a gente passa dois dias sem água. Quando vem à noite, aquele pouquinho, tem que correr para colocar e é difícil, né? Você ter que pagar por um serviço ao qual você não está sendo ressarcido. Eu, como cidadã, quero pagar os meus impostos, mas eu quero também ter retorno”, disse a moradora, relatando o que espera como consumidora do serviço.

“Ter água na hora que eu chegar do trabalho e poder tomar um banho, não ficar correndo atrás, indo no vizinho, né? Porque eu tenho certeza que eu não gasto o tanto que a minha conta tem. Eu passo o dia fora, eu moro sozinha e a conta vem um absurdo. Eu tenho medo que aumente mais, a inflação só aumenta. Uma hora a gente fica devendo, porque você não tem como pagar”, completou a moradora.

Nos últimos seis meses, há um total de 166 reclamações registradas no site Reclame Aqui, em relação à Águas de Manaus. Uma parte significativa das insatisfações é relacionada à falta de água sem aviso prévio e ao aumento elevado nas faturas de cobranças dos moradores.

“Estou com problemas de todos os dias faltar água, não avisam que vai faltar, demora demais, mais de 8h sem água todos os dias. A conta no final do mês vem altíssima, sendo que todos os dias é essa falta de água. Eu entro em contato e só me respondem no outro dia, muita demora no atendimento! Estou desde 12h sem água na minha residência, já vai dar meia noite e nada de voltar, e ninguém responde, nem atende. Estou desde cedo entrando em contato e não consigo! Que falta de respeito!”, expôs um consumidor.

Além da falta de água, outros moradores destacam no site que os valores cobrados em suas faturas excedem o que é realmente utilizado no dia, pois alguns não passam o dia em casa e descartam vazamento de água.

“A Águas de Manaus está fazendo uma leitura errada, pois as contas estão vindo um absurdo. A primeira conta veio de R$ 2.000, a segunda de R$ 1.600 e agora, a terceira, acima de R$ 3.000. E não está tendo vazamento no imóvel. Eles só sabem dizer que o problema é meu, não resolvem nada e o atendimento é péssimo”, afirma o consumidor.

Entramos em contato com a Águas de Manaus para sabermos sobre os motivos dos problemas relatados no bairro da Redenção e a empresa nos respondeu por meio de nota.

Confira na íntegra a nota da concessionária:

A Águas de Manaus informa que a rua Mantiqueira, no bairro Redenção, conta com estrutura regular de abastecimento de água tratada. O fornecimento de água na região só é impactado por ocorrências pontuais, como a manutenção emergencial que ocorre nesta terça-feira (08), para corrigir um vazamento na rua Acopiara. A previsão é que o abastecimento de água no bairro da Redenção seja normalizado gradativamente durante a noite, logo após a conclusão do serviço emergencial. A concessionária também vai monitorar, nos próximos dias, o abastecimento da rua Mantiqueira, para verificar se há alguma outra ocorrência pontual no local.

Sobre os valores de tarifas, a empresa esclarece que o último reajuste autorizado pelo poder concedente ocorreu no mês de janeiro, com o percentual de 9,88% aplicado. Isso representa um acréscimo médio de R$ 3,94 por mês nas faturas residenciais (tendo como base o consumo mensal de 10 mil litros de água tratada).

Os clientes que, porventura, tiverem algum questionamento sobre os valores da fatura do mês podem procurar a concessionária gratuitamente e solicitar uma vistoria em seu imóvel. A Águas de Manaus tem canais que ficam 24h à disposição da população. São eles: 0800-092-0195, WhatsApp 98264-0464, aplicativo Águas APP e site www.aguasdemanaus.com.br.

