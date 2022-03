Wilson Lima lança investimentos de R$ 1,1 bilhão para Manaus e interior

Manaus (AM) – Wilson Lima lançou, nesta segunda-feira (14), pacote de obras para o exercício de 2022, que vai aquecer o mercado da construção civil, com a perspectiva de gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos.

O investimento é de mais de R$ 1,1 bilhão em 187 obras para execução em Manaus e nos 61 municípios do interior.

O pacote inclui obras do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), reforma e construção de hospitais, reforma de delegacias, implantação de sistema de iluminação em LED, recuperação de estradas, sistema viário e saneamento básico.

No lançamento, em solenidade na cabeceira da ponte Jornalista Phelippe Daou, em Iranduba, Wilson Lima destacou que o Estado trabalha para combater os impactos negativos da pandemia da Covid-19 na área social, tendo a geração de empregos e combate à fome como principais medidas.

“Muitas pessoas perderam seus empregos, e quando a gente lança um pacote desses, a gente aquece a construção civil. É uma injeção direta na economia, e o que mais me agrada é que a mão de obra é local. Em todos os municípios em que nós vamos fazer obras, uma exigência minha é que a maior parte dos empregos seja para pessoas que estão naquela localidade”, ressaltou o governador.

Dez prefeitos compareceram à solenidade: Lucenildo Macedo, de Alvarães; Marcos Antonio Lise, de Apuí; Tico Braz, de Caapiranga; José Pontes, de Canutama; Augusto Ferraz, de Iranduba; Vanilso da Silva, de Japurá; Junior Leite, de Maués; Frederico Junior, de Novo Airão; Raimundo Grana, de Silves; e Gamaliel de Almeida, de Tapauá; e três vice-prefeitos. Estiveram ainda no ato 12 ex-prefeitos, o deputado federal Marcelo Ramos e os estaduais Belarmino Lins, Saullo Vianna, Fausto Jr., Abdala Fraxe, Adjuto Afonso e João Luiz.

As obras estão sob a coordenação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

São 155 projetos sob gestão da Seinfra, no valor de R$ 578 milhões.

“É importante que se diga que é R$ 1,1 bilhão em novas obras porque nós já temos mais de 125 projetos em execução. Nós vamos ter mais de 310 obras em execução em todos os municípios”, destacou Carlos Henrique Lima, titular da Seinfra.

Já a UGPE gerencia um pacote de 32 projetos que somam R$ 529 milhões, com alcance em 61 municípios.

“São obras que em grande maioria nós começamos neste ano, boa parte entregamos neste ano. Mas tem parte (de obras) mais estruturantes, como os hospitais, que levam em torno de 18 meses. Começamos neste ano, mas com a garantia do recurso para dar seguimento no ano que vem”, explica o engenheiro civil Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE.

Logística e mobilidade

O pacote inclui investimentos de R$ 520 milhões em obras em rodovias, ramais e estradas, sistemas viários e aeroportos. Juntos, chegam a R$ 520 milhões.

A rodovia AM-352, por exemplo, que dá acesso ao município de Novo Airão, será modernizada; já a AM-174 (Novo Aripuanã-Apuí) será recuperada, assim como a AM-329, que dá acesso a Envira. A Estrada da Emade em Tefé será recuperada dentro do novo pacote de obras.

Um conjunto de ramais será pavimentado, entre eles o do Mapiá, em Borba; do Barro Alto, em Manaquiri; e do Parú, do Anjo Gabriel, Nova Esperança e Acajatuba, localizados em Manacapuru.

O pacote inclui ainda a pavimentação da rodovia Doutor Ozias Monteiro (Estrada Anori-Codajás).

O pacote inclui obras de melhorias no sistema viário em 14 municípios: Itacoatiara, incluindo o distrito de Novo Remanso, Boa Vista do Ramos, Apuí, Tapauá, Maraã, Fonte Boa, Silves, Santo Antônio do Içá, Barcelos, Beruri, Envira, Parintins, Manacapuru e Autazes (comunidade Novo Céu).

Os investimentos do Governo do Estado em obras deste ano incluem o Terminal Portuário em Urucará, a construção do porto na sede de Autazes e a instalação da balsa e rampa do Terminal Flutuante de Urucará.

No setor aeroportuário, estão previstos investimentos, por exemplo, na revitalização da cerca e sinalização do Aeroporto Humaitá, construção do de Canutama e obras nos aeroportos de Lábrea e Novo Aripuanã.

Investimentos na capital

Para Manaus, as obras correspondem à pavimentação da ZF1, no Km 54 da rodovia AM-010 ao Km 41 da BR-174. A obra irá beneficiar o escoamento do gás, fazendo a interligação entre a AM-010 e a BR-174, reduzindo cerca de 90 quilômetros de transporte.

A UGPE, por sua vez, vai realizar a recuperação viária nos municípios da região metropolitana da capital.

Haverá ainda a execução de obras para recuperação e recapeamento asfáltico dos ramais de acesso às unidades prisionais de Manaus; a pavimentação dos ramais do Pau-Rosa; do ramal da Cooperativa, no Km 14 do ramal do Pau-Rosa; e do ramal do Km 15 da BR-174 (ramal de acesso à Fazenda da Esperança).

No cronograma das novas obras está a construção de 50 pontes em Manaus.

Saneamento

Em abastecimento de água, os investimentos somam R$ 51.069.609,84 em 11 obras coordenadas pela Seinfra e uma pela UGPE.

Haverá investimentos no sistema de abastecimento de Carauari, Manaus, Itacoatiara, Codajás, São Paulo de Olivença, Boca do Acre, Eirunepé, Benjamim Constant e Lábrea.

Serão construídos também 50 poços artesianos em municípios do Amazonas e obras do sistema de abastecimento do Programa de Saneamento Integrado (Prosai Maués).

Projetos Especiais

A UGPE tem como carro-chefe as obras do novo Prosamin+, com investimentos de R$ 116 milhões para a canalização do Igarapé do 40, na Cachoeirinha, e a construção do Parque das Araras e de dois residenciais, de 32 e 72 unidades habitacionais, no Japiim e Cachoeirinha.

A UGPE também tem sob sua gestão um projeto para Tratamento de Resíduos Sólidos com Pirólise, no valor de R$ 30 milhões, que será lançado para Parintins, e implantação de sistema de iluminação em LED para os municípios do interior, com investimentos de R$ 95,8 milhões, além das obras complementares do ProsaiMaués.

*Agência Amazonas

