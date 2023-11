Corpo de homem é encontrado por crianças em casa abandonada em Manaus

Corpo tinha algumas marcas pelo e estava com um arame no pescoço

Manaus (AM) – O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado, no domingo (12), em uma casa abandonada, na rua Faveiro, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, o corpo foi encontrado por crianças que estavam brincando na área de uma casa abandonada. O homem estava coberto com algumas folhas e vestia uma bermuda jeans.

O corpo também possuía algumas marcas e estava com um arame no pescoço, o que pode indicar que ele tenha sido estrangulado.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada para atender a ocorrência. A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para a perícia e a remoção do corpo.

O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

