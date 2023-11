Jogador do Amazonas F.C agride mulher após levar ‘fora’; veja fotos

Pará (AM) – O jogador de futebol Douglas Santos, conhecido como DG, de 24 anos, campeão da Série C 2023 pelo Amazonas FC, está sendo acusado de agressão contra uma jovem durante uma festa particular, no último final de semana. O caso aconteceu em Belém (Pará), onde a vítima realizava um treinamento profissional. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), as agressões teriam começado após a vítima não aceitar as investidas do jogador.

Segundo a vítima, o jogador teria tentado paquerá-la, mas teve as ‘investidas’ recusadas. Com medo das insistências, a jovem se trancou no banheiro. O jogador arrombou a porta do banheiro e desferiu vários golpes contra a mulher que perdeu parte do cabelo, feriu uma unha da mão e teve graves lesões na boca. Douglas ainda teria feito ameaças de morte, segundo a vítima.

A mulher não foi morta porque um amigo do jogador interrompeu a violência, retirando Douglas de cima da vítima. Contudo, o jogador teria continuado a ameaçar a jovem, buscando informações sobre sua residência por meio de mensagens. Ao amanhecer, ele enviou uma mensagem de deboche, aumentando ainda mais a gravidade da situação.

No Boletim de Ocorrência, Ligia denunciou que Douglas a ameaçou durante as agressões, que resultaram em marcas pelo corpo, unha quebrada e fios de cabelo arrancados: “Tu não me conhece, eu vou te amassar, eu vou te matar, sua puta. Essa porra dessa unha eu pago”

Ligia passou por exames de corpo de delito em uma unidade de saúde de Cametá. Na noite de domingo, ela divulgou o ocorrido em várias publicações em uma rede social.

A Polícia Civil emitiu uma nota informando “que a vítima fez exame de corpo de delito e que os envolvidos vão prestar depoimento”. Ainda de acordo com a PC, o caso está sendo investigado pela Delegacia do Marco.

Nesta segunda-feira (13), a SM Brazil, empresa responsável pela assessoria de Douglas Santos, emitiu uma nota repudiando “qualquer ato de agressão contra mulheres” em seu Instagram.

Ex-clube de Douglas, o Amazonas também se posicionou sobre o ocorrido e informou que ele não faz mais parte da equipe. Faltam apenas “trâmites legais para a formalização do encerramento”, segundo o clube.

Confira um trecho da nota:

“Repudiamos qualquer ato de agressão contra mulheres e esperamos que os fatos sejam devidamente apurados. A violência é inaceitável e não há espaço para este tipo de conduta em nossa sociedade.”

Douglas Santos tem 24 anos e é natural de Rondon do Pará, no sudeste do estado. Ele esteve recentemente no Amazonas, onde conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante ainda tem passagens por clubes como Athletic-MG, Ponte Preta, Jacuipense, Londrina, São Bernardo, Bahia e Corinthians Sub-23.

