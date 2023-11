Criminosos executam homem ao lado de esposa na Zona Oeste de Manaus

Motivação do crime ainda não foi esclarecida

Um homem identificado como Jean Carlos Medeiros da Silva, de 37 anos, foi assassinado a tiros durante a noite de domingo (12), na rua do Areal, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Jean estava com a esposa, quando ambos foram abordados por suspeitos armados, que dispararam contra a vítima.

O homem foi atingido com sete disparos, sendo eles, nas costas, ombro e abdômen. A mulher de Jean foi testemunha de toda a ação e não conseguiu evitar o homicídio do companheiro.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a polícia acredita que a morte de Jean tenha ligação com o tráfico de drogas, já que a vítima foi presa no mês passado por estar portando uma quantidade de entorpecente.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

IMAGENS FORTES: homem é morto a facadas e quase tem cabeça decepada no AM

Homem suspeito de agredir esposa é encontrado morto em área vermelha de Manaus

Homem é morto ao ser brutalmente espancado na Zona Norte de Manaus