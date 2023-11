Especialista alerta para alta incidência de diabetes no Amazonas

Dados da SES apontam que mais de 100 mil pessoas convivem com a doença no estado

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (14) é Dia Mundial do Diabetes, doença crônica com alta incidência no Brasil e que leva a uma série de complicações na saúde. Conforme dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil é o sexto país com mais pessoas com a doença – 15,7 milhões. A estimativa é que, até 2045, alcance 23,2 milhões de adultos brasileiros. No Amazonas, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mais de 100 mil pessoas convivem com a doença.

O médico endocrinologista Ricardo Pithon, professor da Afya Educação Médica, ressalta que o diabetes é uma doença que está relacionada a uma série de complicações na visão e funcionamento dos rins e coração. Por isso, a importância da prevenção.

Ricardo Pithon explica que existem dois tipos principais de diabetes: o 1, em que o indivíduo não produz insulina suficiente devido a uma autoimunidade, e o 2, que é adquirido e está relacionado, principalmente, ao estilo de vida, com alimentação rica em gordura e sedentarismo.

“Esse é o tipo de diabetes que pode ser prevenido, basta que as pessoas mudem os hábitos”, frisa.

De acordo com Ricardo Pithon, a prática regular de atividade física e a alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, sem o consumo de alimentos embutidos e enlatados, são essenciais para a prevenção e controle do diabetes, para aquelas pessoas que já têm o diagnóstico.

O médico alerta que alguns sintomas do diabetes são sede excessiva, aumento de apetite, perda de peso, entre outros.

“Importante lembrar que esses sintomas, na maioria das vezes, aparecem quando a glicemia já está muito alta. Por isso, é necessário fazer exames regularmente e tratar precocemente a doença”, recomenda.

Ricardo Pithon ressalta que, em Manaus, a Afya Educação Médica mantém um programa de atendimento gratuito à comunidade na área de Endocrinologia. A ação faz parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição. O atendimento acontece, todo mês, na sede da Afya Educação Médica, na avenida André Araújo, 2767, bairro Aleixo. Os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 9379-9297, para verificar a disponibilidade de vaga e realizar o agendamento.

“Endocrinologia é uma área com grande demanda e que nem sempre o SUS consegue absorver. A oferta de consultas gratuitas é uma maneira de garantir atendimento de qualidade à comunidade e preparar os médicos estudantes de pós-graduação para tratar os mais diferentes casos”, acrescenta.

Aplicativo

O diabetes tipo 2 é uma realidade cada vez mais presente na vida dos brasileiros e representa 90% dos casos de diabetes no País, sendo mais frequente em adultos, segundo o Atlas de Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes. Dados da assistente virtual Vic, vinculada ao aplicativo gratuito para diabetes e manejo de glicemia Glic da Afya, mostram que foram realizados mais de 10 mil cadastros de pacientes com diabetes tipo 2, de agosto a novembro de 2023, com mais de 73 mil medições de glicemia registradas na plataforma, no período.

Quando o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 2, o controle da glicemia é um dos principais desafios. Além do acompanhamento médico, soluções tecnológicas podem auxiliar na rotina de cuidados. A plataforma Glic possui uma média de dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c) de 6,85%, indicando que os pacientes que utilizam o aplicativo estão conseguindo controlar efetivamente a glicemia – o ideal é ficar em até 7,2% e a média no Brasil é de mais de 9%. O tempo no alvo, quantidade de horas que o paciente ficou com a glicemia controlada em um dia, também possui um bom resultado, de 72,88%.

Com o aplicativo Glic, é possível realizar contagem de carboidratos, acompanhamento de uso de medicamentos, cálculo da dose de insulina, colher os registros diários de glicemia e fazer a conexão com uma equipe médica parceira, permitindo o acompanhamento em tempo real, por meio de um prontuário eletrônico, colaborando em decisões mais assertivas para o tratamento. A plataforma lançou ainda, em agosto de 2023, a assistente virtual Vic, para atendimento gratuito no WhatsApp, voltada para pessoas com diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. A versão do chatbot possibilita fazer o registro da glicemia e pressão arterial, e sua principal novidade é a opção “Informação em Saúde”, com orientações sobre diabetes e incentivos para a adoção de hábitos saudáveis.

*com informações da assessoria

leia mais:

CNC aponta que fim de ano deve ter maior número de vagas temporárias desde 2013

Primeira parada natalina acontece no parque Amazonino Mendes, em Manaus

Criminosos executam homem ao lado de esposa na Zona Oeste de Manaus