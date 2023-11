Ruivinha de Marte lança novo single “Bloqueia o Coração”

A cantora e influencer Ruivinha de Marte lança um novo single. Intitulado ‘Bloqueia o Coração’, ela inova em um novo gênero musical voltado para o romantismo. A música é uma seresta composta por Dieguinho Azevedo e Glauciane Guimarães, produzida por Vittinho no Beat e Atlas Productionse e editada pela Três Sons editora e gravadora digital.

Para Ruivinha de Marte, o novo single representa um novo momento em sua carreira e um divisor de águas.”Essa música é muito importante pra minha carreira, nesse momento, porque é uma pegada diferente de tudo que eu já fiz. Eu trabalhava no funk, porém, quis migrar pra um ritmo musical, no caso a seresta, pra valorizar mais minha voz, com essa pegada mais romântica. Vai ser bem interessante lançar ‘Bloqueia o Coração’ e ver o retorno do público. Eu já fiz outras parecidas, mas nenhuma 100% seresta. Estou torcendo que o público também abrace essa ideia e seja sucesso”, afirma a cantora.

Ruivinha de Marte é nova aposta da Fly Produções, comandada pelo empresário Marcelo Lins, conhecido por atuar no mercado de entretenimento do Norte do país com a Passe Fly e Ingressos Fly. “Estamos muito otimistas com esta nova aposta e acreditamos que a Ruivinha vai realizar grandes feitos no Brasil, tudo isso com nosso suporte e orientação”, afirma Lins.

‘Bloqueia o Coração’ estará em breve em todas as plataformas digitais e no YouTube com direito a clipe e participação especial de Eddu Oliver, influencer manauara conhecido por participar da Casa da Barra de Carlinhos Maia.

*Com informações da assessoria

