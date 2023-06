Ruivinha de Marte inaugura loja com preços populares no Coroado

Ex participante da fazenda abre loja no bairro Coroado

Manaus (AM) – Com preços a partir de R$2 a influencer amazonense, Anny Bergadin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, inaugurou na manhã deste sábado (10.06) a primeira loja dela em Manaus, no bairro onde mora, o Coroado, na Avenida Beira Rio, Zona Leste de Manaus.

A loja é recheada de produtos femininos com maquiagem, bolsas, perfumes, bijuterias, produtos de limpeza de pele e uma sessão especial com canetas, borrachas e lápis diferentes e com cores vivas, para agradar adultos e crianças.

Ruivinha explica que a ideia da loja popular é uma realização de um sonho e que abrange todos os públicos. “Nossa loja é boca de Jaraqui. Quem compra volta sempre e não sai daqui”, destacou ela.

Na pré- inauguração ontem, a influencer de uma festa dentro da loja para amigos próximos e familiares. Hoje foi a vez do público receber o carinho da futura jornalista e Influencer, com música ao vivo, lanches e um espaço para fazer vídeos rotativos dentro da loja.

Daniela Rocha, 23 anos, acompanha a história de Ruivinha desde 2020 e fez questão de vir do Zumbi, para prestigiar a loja e tietar a amazonense. “Conheço bem a história dela e tudo que sofreu com preconceitos e ver ela transformando tudo que passou em sonhos realizados é lindo de ver. Desejo sucesso”, disse.

A loja ainda possui dois espaços, uma barbearia e também outro espaço para realização de tranças especiais. O funcionamento acontecerá em horário comercial.

Com muitos looks, a influencer fez questão de atender todo o público que visitou a loja e também cantou para os visitantes na área externa, para comemorar inauguração em grande estilo.

*Com informações da assessoria

