Ruivinha de Marte marca presença no Carnaval da Bahia

A cantora e influencer Ruivinha de Marte está aproveitando o Carnaval de Salvador, Bahia, como convidada especial dos principais trios elétricos, depois de comandar seu primeiro bloco em Manaus, o “Bloco Todo Mundo em Marte”. A artista esteve com os grupos Psirico, É o Tchan, Timbalada, do MC 7kassio, da dama do pagode Alanna Sarah e da cantora, dançarina e apresentadora Carla Perez.

Ruivinha, que tem como nome de batismo Anny Bergantin, fez questão de divulgar sua agenda carnavalesca de surpresa no feed e stories de seu perfil no Instagram (@ruivinhademarte). Sua participação mais recente foi no domingo (19), na Pipoca do MC 7kssio – ao lado de Tati Quebra Barraco –, e no bloco “Pipoca Doce”, voltado para o público infantil.

O evento para os foliões mirins é comandado por Carla Perez anualmente, todo domingo de Carnaval. Ao lado dos cantores Tays Reis e Biel e dos palhaços Patati e Patatá, a amazonense fez parte da “mistura do Brasil com Egito” de Carla, que homenageou “É o Tchan” na edição deste ano.

Por sinal, o grupo comandado por Beto Jamaica e Compadre Washington também não perdeu a oportunidade de convidar a cantora e influencer para o seu trio, na última sexta-feira (17). Ao som de “Brincadeira da Tomada”, Ruivinha ‘quebrou tudo’ no trio “CarnaTchan”, que celebra a parceria da banda iniciada na década de 1990.

Carnaval da estreia

A primeira vez de Ruivinha de Marte em um trio elétrico foi como convidada da banda Psirico, na sexta-feira (17). O vocalista do grupo, Márcio Victor, fez questão de agradecer à participação da amazonense.

“A Bahia te defende. A gente gosta muito do teu jeito e do teu astral. Você agora tem uma família aqui. Já é da Família Psirico”, disparou o consagrado artista baiano.

Logo em seguida, ela deu um show à parte no “CarnaTchan” e ainda participou do trio da dama do pagode Alanna Sarah. Já no sábado, aproveitou para gastar mais energia no Baile Infantil à Fantasia promovido pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros da Bahia – como uma das principais atrações, cantando junto com a banda Patrulha do Samba – e no tradicional trio do grupo Timbalada.

De acordo com Ruivinha, é uma honra fazer parte de um evento tão importante como o Carnaval de Salvador (BA), um dos maiores do mundo.

“Ainda não tinha vivenciado algo assim. Foram dias intensos de muita diversão, com música de todos os ritmos. De cima do trio, vi a galera dançar, brincar e se jogar real na pista, o que me deixou bem impressionada. Só tenho a agradecer a todos os artistas que me deram a oportunidade de conhecer essa folia gigantesca e de pisar nos trios elétricos, algo que jamais pensei que poderia acontecer. Espero voltar mais vezes”, declarou.

