Preso por estuprar menina de 13 anos participou de reality show

O homem preso em flagrante pelo estupro de uma menina de 13 anos por volta das 20h dessa terça-feira (14), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) é Ricardo Félix Evangelista, 38 anos. O suspeito é músico e usa a alcunha de “Ricardo Fé” (foto em destaque) para cantar músicas de Rock e MPB. Ele foi um dos semifinalistas da 3ª temporada do reality show Ídolos, exibido em 2008 pela TV Record.

Ricardo Fé também realizou diversas apresentações na cidade de Palmas, em Tocantins. Em 2013, foi contratado pela fundação cultural do município, para realizar um show artístico na região. Agora considerado suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, o homem também se apresentou no Carnaval da capital tocantinense em 2014.

Preso em flagrante

Segundo testemunhas, a vítima foi abordada em Arniqueira, por volta das 17h. O agressor, que dirigia um Ford Ka, obrigou a menina a entrar no carro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o homem a levou para um terreno atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, onde a estuprou.

Após o crime, o agressor deixou a vítima na parte de trás de um mercado atacadista em Águas Claras.

A menina foi socorrida por populares que acionaram a PMDF. Em seguida, policiais dos batalhões de Águas Claras, do Guará e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) se mobilizaram na captura do criminoso, utilizando informações da placa do carro fornecidas pela adolescente.

Os policiais localizaram o proprietário do veículo, que informou ter alugado o carro para outra pessoa utilizar como Uber.

Com o auxílio do proprietário, que possuía um rastreador no veículo, os policiais conseguiram abordar o carro na EPTG, próximo ao Guará, por volta das 20h.

No local, o homem negou o crime, mas admitiu que havia beijado a vítima. Ele disse ainda que ofereceu R$ 30 para que ela não contasse sobre o ocorrido à mãe.

O suspeito foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul) para o registro da ocorrência. Ricardo é reincidente em crimes contra mulheres, segundo a PMDF.

*Com informações do Metrópoles

